براساس نتایج یک نظرسنجی جدید که توسط «مؤسسه تحقیقاتی آگام» منتشر شد، اکثریت صهیونیستها به اتفاق، با پایان جنگ در غزه و توافق فراگیر با حماس موافق هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رسانه امنیتی اسرائیلی «والانیوز» امروز در یک نظرسنجیکه توسط موسسه تحقیقاتی صهیونیستی «آگام» در خصوص میزان حمایت اسرائیلیها از توقف جنگ انجام شده است، گزارش داد که اکثریت آنها خواستار پایاندادن به جنگ در غزه و دستیابی به توافق با جنبش حماس هستند.
والانیوز بر اساس این نظرسنجی نوشت: ۷۳.۹ درصد از نظامیان اسرائیلی عادی و ذخیره خواستار توقف جنگ غزه هستند و تنها ۲۶.۱ معتقد هستند جنگ در غزه حتی به قیمت به خطر انداختن جان اسیران باید ادامه یابد.
علاوه بر این، ۶۴ درصد از نظامیان صهیونیستی بر این باورند که این جنگ بر اساس ملاحظات سیاسی آغاز شده و ادامه دارد.
والانیوز با استناد به نظر سنجی موسسه آگام گزارش داد که ۴۰ درصد از نظامیان برای جنگیدن در غزه انگیزه خود را از دست دادهاند. این در حالی است که رژیم صهیونیستی اکنون برای اشغال شهر غزه آماده میشود و ارتش در این راستا دهها هزار نیروی ذخیره را برای گسترش جنگ در غزه فراخونده است. همزمان منابع صهیونیستی نیز از خستگی و فرسودگی نظامیان و تجهیزات جنگی حکایت میکنند.
همچنین یافتههای این نظرسنجی نشان میدهد که بخش عمده اسرائیلیها از توافق برای آزادی اسرا و پایان جنگ حمایت میکنند و ۷۴ درصد از آنان خواهان دستیابی به توافق هستند و دو سوم آنها معتقدند جنگ در غزه بر اساس ملاحظات سیاسی ادامه پیدا کرده است.
علاوه بر این، در شرایطی که «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی به همراه ائتلاف خود خواهان تداوم جنگ در غزه به خاطر ملاحظات سیاسی است، والانیوز در خبری قابل اعتنا نوشت، ۵۴.۷ درصد از طرفداران حزب لیکود از پایان جنگ در غزه به عنوان بخشی از توافق با حماس حمایت میکنند؛ همچنین حدود یک سوم از رأیدهندگان احزاب «صهیونیسم مذهبی» و «عوتسما یهودیت» نیز خواستار توافق آتشبس هستند.
والانیوز در حالی نتایج نظرسنجی موسسه تحقیقاتی آگام را منتشر کرد که «مؤسسه پژوهشهای امنیت ملی» دانشگاه تلآویو نیز روز گذشته بر اساس نظرسنجی اخیر خود خبر داد که ۶۵ درصد از صهیونیستها تأکید کردهاند که تصمیم اخیر کابینه رژیم صهیونیستی برای اشغال شهر غزه هیچ کمکی به بازگرداندن اسرا نمیکند. آنها معتقد هستند که آزادی اسرا تنها از طریق توافقی فراگیر و پایان جنگ در غزه امکانپذیر است.
در همین حال، ۵۱ درصد نیز نسبت به چشمانداز رژیم صهیونیستی در اشغال شهر غزه تردید دارند و میگویند که هماهنگی موثری بین سطوح سیاسی و نظامی در اداره جنگ وجود ندارد.
همچنین یافتههای این نظرسنجی حاکی از بی اعتمادی جدی اسرائیلیها به نخستوزیر رژیم صهیونیستی است و تنها ۲۳ درصد به دولت و ۳۰ درصد به نتانیاهو اعتماد دارند.
از سوی دیگر، ۶۶.۵ درصد نگران انزوای بینالمللی رژیم اسرائیل هستند و در بعد شخصی نیز تنها ۳۰ درصد گفتهاند که در سرزمینهای اشغالی احساس امنیت دارند.