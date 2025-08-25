به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نتیجه ارزیابی مربیان تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان از وضعیت اردونشینان، ترکیب این تیم در دو بخش استقامت و پرتاب را نهایی کرد.

بر این اساس، تیم ملی دوومیدانی با ترکیبی متشکل از امیرحسین زارع، یاشار وقار، طارق عبیات و علی علیزاده در بخش مردان و الهه گل محمدی در بخش زنان در بازی‌های المپیک شرکت می‌کند.

این دوومیدانی کاران از اول شهریور وارد سومین مرحله اردوی آماده سازی خود در کمپ تیم‌های ملی شده‌اند و تا ۳۱ شهریور زیر نظر عرفان صفاری آشتیانی، مصطفی جنتی وروح الله گلستانی جم پیگیر تمرینات شان خواهند بود.

مونا شیری هم به عنوان سرپرست در کنار دیگر اعضای کادر فنی حضور دارد.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.