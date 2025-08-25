پخش زنده
رئیسجمهور آمریکا شبکههای NBC و ABC را «اخبار جعلی» خواند و اعلام کرد که از لغو مجوز آنها از سوی کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) حمایت میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، به نقل از شبکه فاکسنیوز، ترامپ یکشنبه شب این دو شبکه را به ارائه پوشش خبری «جانبدارانه» متهم کرد و گفت که ۹۷ درصد اخبار آنها علیه او بوده است. او در پستی در شبکه اجتماعی خود نوشت که این شبکهها «صرفاً بازوی حزب دموکرات هستند و باید مجوزهایشان لغو شود.»
این رسانه امریکایی ادامه داد که ترامپ میگوید لغو مجوزها را به دلیل تهدید آنها برای دموکراسی آمریکا «کاملاً تأیید میکند» و این شبکهها را «دو مورد از بدترین و جانبدارترین شبکهها در جهان» خواند. او همچنین پرسید چرا این شبکهها «میلیونها دلار بابت مجوز پرداخت نمیکنند» و تأکید کرد که «روزنامهنگاری فاسد نباید پاداش بگیرد، باید متوقف شود.»
فاکسنیوز خاطرنشان کرد که شبکههای ملی مانند ABC و NBC مجوز مستقیمی از کمیسیون ارتباطات فدرال برای محتوای خبری ندارند، اما برنامههایشان را برای شعب محلی ارائه میدهند که تحت مقررات FCC فعالیت میکنند. همچنین تأکید شد که هر اقدام برای لغو مجوزها بر اساس جانبداری واقعی یا ادعایی با حق آزادی بیان در تضاد است و تلاشهای مشابه در گذشته از سوی دادگاهها رد شدهاند.
در پایان گزارش آمده است که این نخستین بار نیست که ترامپ رسانههای مختلف را هدف حمله قرار میدهد؛ او سال گذشته پرونده افترای خود علیه ABC را با پرداخت ۱۵ میلیون دلار حل و فصل کرد. ترامپ پیش از ورود به دنیای سیاست، برنامه «Apprentice» را در NBC اجرا میکرد.