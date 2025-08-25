نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: اولویت‌های هفته گذشته ما، شامل رسیدگی به وضعیت گندمکاران، تسهیلات مسکن برای خانواده‌ها و حل چالش‌های آبی استان بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فاطمه محمدبیگی در گفتگوی خبر 20 شبکه قزوین با اشاره به پیگیری دغدغه‌های همیشگی مردم در دستور کار مجلس، بر پیگیری مطالبات کشاورزان، تسهیلات مسکن خانواده، و مسائل مربوط به آب و آموزش و پرورش تأکید کرد.

یکی از مهم‌ترین پیگیری‌های هفته گذشته، مطابق گفته‌های محمدبیگی، پیگیری مطالبات گندمکاران از وزیر جهاد کشاورزی بود. این اقدام نشان‌دهنده اهمیت بخش کشاورزی و تلاش مجلس برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.

وی با اشاره به حوزه مسکن گفت: در جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی، بر لزوم تسهیلات مسکن برای خانواده‌ها و همچنین پیگیری ارائه زمین برای فرزندان سوم تأکید کردیم. این موارد نشان‌دهنده توجه ویژه به سیاست‌های جمعیتی و حمایت از خانواده‌های جوان در کشور است.

نماینده قزوین گفت: مسئله آب به عنوان یکی از چالش‌های اساسی استان قزوین، در دیدار با وزیر نیرو مورد پیگیری قرار گرفت. مطالبات حق‌آبه کشاورزان دشت قزوین، احداث سد بورمانک، مجتمع‌های آبرسانی شهری و روستایی و همچنین تصفیه‌خانه‌های فاضلاب استان، از جمله مواردی بود که محمدبیگی بر رعایت و پیگیری آن‌ها تأکید کرد.

وی در این زمینه ابراز گلایه کرد که مشکلات حق‌آبه استان قزوین به درستی رعایت نمی‌شود.

محمدبیگی گفت: در دیدار با وزیر آموزش و پرورش به طرح بیش از ۲۰ مورد از مطالبات فرهنگیان و دانش‌آموزان پرداختیم.کمبود معلم در مناطق محروم، بافت‌های فرسوده مدارس، و کمبود سرانه دانش‌آموزی از جمله چالش‌های مطرح شده بود. با این حال، امید است با افتتاح ۳۵ مدرسه و اضافه شدن ۱۲۳ کلاس درس تا مهر ماه، بخشی از این کمبودها جبران شود.

همچنین، ساماندهی نیروهای خرید خدمتی، معلمان پیش‌دبستانی، و نیروهای خدماتی، ارتقاء دانشگاه فرهنگیان، و پرداخت مطالبات فرهنگیان از دیگر مواردی بود که در این دیدار مطرح شد.