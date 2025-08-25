پخش زنده
در شرایطی که ترامپ به شدت پیگیر دریافت جایزه صلح نوبل است، اکثریت کمیته توبل با او مخالفند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، روزنامه واشنگتن پست نوشت: حداقل سه نفر از پنج عضو کمیته نروژی به طور علنی ترامپ را نقد کردهاند و مسیر او برای کسب آرای لازم برای برنده شدن این جایزه چندان روشن نیست.
بر اساس این گزارش، ترامپ در هر دو دوره ریاستجمهوری خود علاقه شدیدی به دریافت جایزه صلح نوبل داشته و در ماههای اخیر تلاشهایش شدت یافته است. او بهصورت علنی گفته که توافق صلحی که در اوکراین در هفتههای اخیر بر آن کار کرده، ممکن است یکی از کلیدهای رسیدن به این جایزه باشد، اما مخالفت برخی اعضای کمیته مسیر او را پیچیده کرده است.
به گفته واشنگتنپست، کمپین ترامپ شامل اظهار نظرهای عمومی با رهبران جهان و همچنین رایزنی خصوصی با وزیر دارایی نروژ، ینس استولتنبرگ، بوده است. استولتنبرگ که به عنوان دبیرکل ناتو با ترامپ روابط نزدیکی داشته و حزب کارگر نروژ در انتصاب اعضای کمیته نوبل نقش دارد، یکی از محورهای این تلاشها بوده است. ترامپ همچنین مدعی شده که «در حل و فصل فهرستی از درگیریها نقش داشته و تعداد این درگیریها در یک هفته از شش به ده افزایش یافته است.»
این روزنامه افزو: ترامپ نسبت به شانس خود دیدگاهی سرنوشتگرایانه دارد و اذعان کرده که کمیته ممکن است هرگز به نفع او رأی ندهد. او در جریان امضای توافق صلح میان ارمنستان و آذربایجان گفت: «بسیاری میگویند… فرقی نمیکند چه کاری انجام دهم، آنها جایزه را نمیدهند اما من برای آن ، سیاستبازی نمیکنم، هرچند افراد زیادی مشغول این کار هستند. دریافت این جایزه قطعاً افتخار بزرگی خواهد بود.»
علاوه بر این، تمایل ترامپ برای دریافت جایزه صلح ممکن است او را به ادامه تلاشها برای حل جنگ اوکراین وادار کند، از جمله تمرکز بر گفتگوهای مستقیم با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه. با این حال، برای موفقیت باید نظر اعضای کمیته را که تاکنون بدبین به نظر میرسند، جلب کند. جُرگن واتنه فریدنس، رئیس کمیته نوبل نروژ، در دسامبر نسبت به «فرسایش آزادی بیان حتی در کشورهای دموکراتیک» انتقاد کرد و بهطور مستقیم ترامپ را هدف قرار داد.