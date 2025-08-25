فرماندار شهرستان جاجرم گفت: ۸۳ طرح عمرانی و سرمایه گذاری شهرستان جاجرم همزمان با دومین روز از هفته دولت و با حضور غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمد ایزدی گفت: برای افتتاح این طرح‌ها سه هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال اعتبار سرمایه گذاری شده و ۴۰ طرح در نقاط شهری و ۴۳ طرح در نقاط روستایی بهره برداری شده است.

واگذاری ۹۰۹ قطعه زمین طرح جوانی جمعیت

وی گفت: همچنین همزمان با هفته دولت، ۹۰۹ قطعه زمین به متقاضیان عادی و طرح جوانی جمعیت شهر جاجرم واگذار و ۲۸۱ واحد روستایی با ۸۵۳ میلیارد ریال اعتبار افتتاح و بهره‌بهرداری از مرحله دوم قطعه اول جاده سنخواست-بجنورد آغاز شد.

ایزدی درباره اجرای طرح‌های نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی تجدید پذیر در شهرستان گفت: اجرای نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات تعهد شده است که ۶۰ مگاوات در شرکت آلومینای ایران واقع در این شهرستان اجرا می‌شود.

وی افزود: پنج مگاوات از این پروژه‌ها در شرکت آلومینای ایران در هفته دولت به بهره‌برداری رسید و مابقی در مراحل مختلف اجرایی خواهد شد.

کلنگ زنی ۶طرح اقتصادی در جاجرم

فرماندار جاجرم اضافه کرد: همزمان با هفته دولت ۶ طرح در این شهرستان کلنگ زنی و وارد مرحله عملیاتی شد که ارزش سرمایه گذاری آن ۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال گزارش شده است.

وی افزود: سهم شهرداری‌های شهرستان جاجرم در هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی ۲۱ طرح با بیش از ۴۰۲ میلیارد ریال اعتبار و سهم دهیاری‌ها نیز افتتاح و کلنگ زنی ۲۸ طرح با بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار است.

ایزدی ادامه داد: در هفته دولت ۶ طرح مربوط به صنعت، معدن و تجارت، هشت طرح در بخش جهاد کشاورزی، ۹ طرح در بخش وزارت نیرو، چهار طرح در آموزش و پرورش و ۶ طرح در بخش راه و شهرسازی در این شهرستان افتتاح و یا کلنگ زنی شد.

به گفته ایزدی در مجموع ارزش ۸۹ طرح افتتاحی و کلنگ زنی در این شهرستان در هفته دولت ۲۷ هزار و ۹۹۰ میلیارد ریال گزارش شده است.