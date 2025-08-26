پخش زنده
امسال ۵۴ هزار تن هلو در چهارمحال و بختیاری برداشت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، برداشت هلو از سطح ۳ هزار و ۵۷۶ هکتار باغات استان آغاز شد.
رئیس جهاد کشاورزی استان گفت: پیشبینی میشود امسال ۵۴ هزار تن هلو از باغات استان برداشت شود.
بهرامی افزود:تولیدات باغی استان بعد از آبزیان، بیشترین ارزش افزوده را در حوزه کشاورزی دارد.
وی گفت: از مجموع ۵۱ هزار و ۷۰۳ هکتار باغات استان، ۳ هزار و ۵۷۶ هکتار (۶.۹۱ درصد) به کشت هلو اختصاص دارد.
بهرامی گفت:از مجموع ۲۵۵ هزار و ۴۶۵ تن محصولات باغی تولیدی در سال جاری، ۵۴ هزار و ۵۱۲ تن آن (۲۱.۳ درصد) هلو با میانگین عملکرد ۱۶ هزار و ۲۰۷ کیلوگرم در هکتار است.
بهرامی افزود: سطح باغات بارور هلو در استان ۳ هزار و ۵۷۶ هکتار و سطح باغات غیر بارور ۱۳۴ هکتار است و ارقام کشتشده شامل زودرس، میانرس و دیررس است. برداشت ارقام زودرس از مرداد و ارقام دیررس از اوایل پاییز آغاز میشود. غالب ارقام کشتشده در استان شامل کاردی، زعفرانی، انجیری، ردتاپ و جی اچ هیل است.
بیشترین سطح زیر کشت هلو مربوط به شهرستان سامان با ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار و تولید ۴۰ هزار و ۷۵۵ تن است. با توجه به کشت تلفیقی باغات بادام و گردو، توسعه خوبی در زمینه کشاورزی در سالهای گذشته در این شهرستان شکل گرفته است.
وی گفت:هلو تولیدی در باغات چهارمحال و بختیاری بیشتر به استانهای جنوبی، اصفهان و تهران صادر میشود و هلوی مصرفی مردم استان نیز از باغات داخلی تامین میشود.