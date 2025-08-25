پخش زنده
براساس نتایج نظرسنجی اخیر، مردم انگلیس، اعتماد خود را نسبت به عملکرد دولت این کشور در مهار مهاجرت، از دست دادهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، براساس تازهترین نتیجه نظرسنجی موسسه "یو گوو" (YouGov) در انگلیس، ۷۱ درصد از مردم انگلیس، از جمله ۵۶ درصد از رای دهندگان به حزب حاکم کارگر، اعتمادشان را به کایر استارمر، نخست وزیر، از دست دادهاند.
بر اساس این نظر سنجی از هر ۱۰ انگلیسی، ۷ نفر معتقدند دولت کارگر، درباره کاهش شمار درخواستهای پناهندگی و انتقال پناهجویان از محلهای مورد اجاره وزارت کشور، "بد" عمل کرده است. تارنمای ایندیپندنت نوشت در پی تداوم تظاهرات علیه پناهجویان در انگلیس، "ایوت کوپر" (Yvette Cooper)، وزیر کشور از حزب کارگر قول داد درخواستهای پناهندگی را با سرعت بررسی کند.
در هفتههای اخیر، با هدایت رسانه و سیاستمداران راستگرای انگلیسی، موج جدید بیگانه ستیزی، علیه مهاجران و پناهندگان در این کشور راه افتاده است و راستگرایان افراطی، در برابر محلهای اقامت موقت پناهجویان، تظاهرات میکنند. در همین حال، در شبکههای اجتماعی نیز شایعات فراوان علیه جرایم پناهندگان و خطرهای ناشی از حضور آنان در محلات منتشر میشود.
روزنامه گاردین در این باره نوشت: در روزهای ابتدایی این هفته نیز با تشویق سیاستمداران و رسانههای بیگانه ستیز در انگلیس، تظاهرات متعددی در برابر هتلهایی که پناهجویان به صورت موقت در آنها ساکنند، برگزار شد. به نوشته این روزنامه، در تظاهرات روز یکشنبه در برابر اقامتگاههای موقت پناهندگان در شهرهای "اپینگ" (Epping)، " سولی هال" (Solihull)، دادلی، "استوینیج" (Stevenage)، لندن، منچستر و نوریچ، شماری از مخالفان پناهندگی، با نیروهای پلیس درگیر و شماری از افراد بازداشت شدند.
روزنامه گاردین افزود: مخالفان پناهندگان در روزهای اخیر، پارچه نوشتههایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده است "نظام پناهندگی را برچینید" (Abolish Asylum System). به نوشته این روزنامه، اکنون حدود ۵۱ هزار درخواست پناهندگی در صف بررسی در وزارت کشور انگلیس قرار دارد و تصمیم گیری درباره هر یک از این درخواست ها، به طور متوسط یک سال طول میکشد. گاردین نوشت وزارت کشور انگلیس در نظر دارد درخواست مجرمان خارجی و نیز افراد ساکن در هتلها را در اولویت قرار دهد و با افزودن بر شمار قضات دادگاهها و نیز کارشناسان آموزش دیده، سرعت بررسیها را بیشتر کند.
تارنمای روزنامه ایندیپندنت هم نوشت در نظرسنجی اخیر، ۳۷ درصد از مردم انگلیس گفتند مهاجران و پناهجویان، مهمترین موضوع این کشور در حال حاضر است، ۲۵ درصد اقتصاد و ۷ درصد نیز بهداشت و درمان را مهمترین معضل جاری این کشور عنوان کردند این در حالی است که بنا به گزار ش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس حدود هفت و نیم میلیون بیمار در این کشور در صف انتظار درمان در بیمارستانهای دولتی این کشور قرار دارند.
حامیان حقوق مهاجران در انگلیس میگویند محافل سیاسی و رسانهای این کشور مدام عامل همه مشکلات این کشور را مهاجران معرفی میکنند و همین موجب شده جو جامعه علیه پناهجویان و مهاجران موضع منفی بگیرد.