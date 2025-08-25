همزمان با هفته دولت، ده ها طرح در مناطق مختلف استان کرمان آغاز یا به بهره برداری رسید.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،به مناسبت هفته دولت چندین طرح عمرانی، اشتغالزایی، بهداشتی و ورزشی در بخش چاه دادخداد شهرستان قلعه گنج آغاز و افتتاح شد.

طرح آسفالت راه دسترسی روستای بندچاه رضای این شهرستان هم تکمیل شد.

در شهرستان منوجان هم ۲۲ طرح در حوزه مدیریت برق، ساخت سه واحد تجاریِ آموزش و پرورش در مدرسه ابوذر قلعه و یک گلخانه فصلی در این شهرستان آغاز و افتتاح شد.

آسفالت معابر روستای عشایری تلمبه دهگود شهرستان ریگان هم به بهره برداری رسید.

همچنین دومین رزمایش جهادی میز‌های خدمت به مناسبت هفته دولت و بسیج ادارات با مشارکت ۱۸ دستگاه خدمت رسان استان در اندوهجرد برگزار شد:

مزار مطهر شهدای مناطق مختلف استان نیز به مناسبت هفته دولت گلباران و عطرافشانی شد.

