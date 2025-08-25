پیروزی خیبریها در خانه آلومینیوم، تساوی پیکان تهران و استقلال خوزستان
هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران با ۲ دیدار همزمان آغاز شد که در پایان با برتری خیبر و تساوی استقلال خوزستان برابر پیکان به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران، با برگزاری ۲ دیدار همزمان از ساعت ۱۹:۱۵ امشب (۳ شهریور) در شهر قدس و اراک آغاز شد که نتایج این دو دیدار به شرح زیر است:
آلومینیوم اراک صفر - خیبر خرمآباد یک
گل: مهرداد قنبری (۶۴ - پنالتی) برای خیبر
اخطار: محمد آقاجانپور و علی شجاعی از خیبر خرمآباد
خیبر که در هفته اول در خرمآباد با بازگشتی طلایی از شکست فرار کرد و مس رفسنجان را در خانه شکست داد، این بار در اراک آلومینیوم را ناکام گذاشت و با کسب دومین سه امتیاز خود در فصل جدید با شش امتیاز به صدرنشینیاش در جدول ادامه داد.
پیکان تهران یک - استقلال خوزستان یک
گلها:کسری طاهری (۲۲) برای و حمید بوحمدان (۲۵) برای استقلال خوزستان
اخطار: حجت احمدی از استقلال خوزستان و فرید امیری از پیکان
این دومین دیداری است که استقلال خوزستان در تهران برگزار میکند و شاگردان خلیفهاصل باز هم نتیجه هفته اول خود را تکرار کردند و مقابل پیکان میزبان به تساوی یک - یک رضایت دادند.