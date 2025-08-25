مشکلات ۲۱ واحد صنعتی و تولیدی امروز در نشست کارگروه رفع موانع تولید استان مطرح و پیگیری شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،معاون امور اقتصادی استاندار کرمان گفت توسعه در استان باید منوط به رعایت دقیق قوانین محیط زیست باشد، زیرا نباید برای فعال شدن یک بخش به منابع طبیعی آسیب رساند تا شاهد تجربه مشابه در برخی از شهر‌های صنعتی نباشیم.

غلامرضا سالاری مافزود برای تحقق توسعه در بخش‌های مختلف استان کرمان نیاز است نظام بانکی چالاک باشد تا با تامین اعتبار مورد نیاز واحد‌های تولیدی و سرمایه در گردش شاهد فعالیت در بخش‌های مولد استان باشیم.