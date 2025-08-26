به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: در هفته دولت امسال زمینه اشتغال مستقیم ۴۴ نفر در طرح‌های جدید گردشگری این استان فراهم شد.

علیرضا جیلان گفت: به‌مناسبت هفته دولت امسال هفت طرح در چهارمحال و بختیاری آماده بهره‌برداری و افتتاح شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان افزود: طرح‌های گردشگری قابل بهره‌برداری و افتتاح این استان در هفته دولت شامل دو سفره‌خانه سنتی و پنج واحد اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان‌های شهرکرد، فارسان و کوهرنگ است.

جیلان افزود: برای راه‌اندازی این طرح‌ها ۵۸ میلیارد ریال از ردیف‌های مختلف اعتباری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری تامین و هزینه شده است.

وی یادآور شد: با بهره‌برداری از این طرح‌های گردشگری هزار و ۲۰۰ متر مربع به وسعت سفره‌خانه سنتی و هزار و ۷۴۰ متر مربع به مساحت و ۲۴ اتاق به ظرفیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی چهارمحال و بختیاری افزوده می‌شود.