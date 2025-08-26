پخش زنده
زمینه اشتغال ۴۴ نفر در طرحهای جدید گردشگری چهارمحال و بختیاری فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: در هفته دولت امسال زمینه اشتغال مستقیم ۴۴ نفر در طرحهای جدید گردشگری این استان فراهم شد.
علیرضا جیلان گفت: بهمناسبت هفته دولت امسال هفت طرح در چهارمحال و بختیاری آماده بهرهبرداری و افتتاح شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان افزود: طرحهای گردشگری قابل بهرهبرداری و افتتاح این استان در هفته دولت شامل دو سفرهخانه سنتی و پنج واحد اقامتگاه بومگردی در شهرستانهای شهرکرد، فارسان و کوهرنگ است.
جیلان افزود: برای راهاندازی این طرحها ۵۸ میلیارد ریال از ردیفهای مختلف اعتباری و سرمایهگذاری بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری تامین و هزینه شده است.
وی یادآور شد: با بهرهبرداری از این طرحهای گردشگری هزار و ۲۰۰ متر مربع به وسعت سفرهخانه سنتی و هزار و ۷۴۰ متر مربع به مساحت و ۲۴ اتاق به ظرفیت اقامتگاههای بومگردی چهارمحال و بختیاری افزوده میشود.