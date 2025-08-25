پخش زنده
مدیرکل بازرسی استان کرمان از ورود بازرسان این اداره کل به موضوع تخریب پل بهادرآباد در جنوب استان خبر داد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،بازرس کل قضایی استان کرمان با اشاره به ورود بازرسان این اداره کل به موضوع تخریب پل بهادرآباد به علت پیشامدهای ناگهانی، گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش این حادثه، کارشناسان این بازرسی به موضوع ورود کردند و بازرسیهای تخصصی انجام شد.
دادخدا سالاری افزود: در صورتی که هرگونه قصوری از ناظران ذیربط اجرایی و کارفرمایی این پروژه محرز شود، برخورد قاطع قانونی با آن در دستور کار قرار دارد.
بگفته وی طول این پل ۴۲۰ متر است و: در حادثه اخیر تنها سه سازه از مجموع ۱۱۴ سازه متحرک آن که به صورت موقت در پروژه جای گذاری شده و قرار بود که مهار شوند؛ به علت نبود مهار مناسب، سقوط کردهاند که ارزیابیهای دقیقتر درباره این موارد در دست انجام است.
بازرس کل قضایی استان کرمان ادامه داد :پیمانکار طرح موظف است سریع برای احداث سازه تخریب شده و تکمیل طرح، اقدام کند.
سالاری گفت: احداث پل دوم بهادرآباد در حالی مورد تاکید است که پل اول این منطقه به علت تک خط بودن، تلفات و حوادث جانی بسیار زیادی را در پی داشته است.