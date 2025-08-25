به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،بازرس کل قضایی استان کرمان با اشاره به ورود بازرسان این اداره کل به موضوع تخریب پل بهادرآباد به علت پیشامدهای ناگهانی، گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش این حادثه، کارشناسان این بازرسی به موضوع ورود کردند و بازرسی‌های تخصصی انجام شد.

دادخدا سالاری افزود: در صورتی که هرگونه قصوری از ناظران ذیربط اجرایی و کارفرمایی این پروژه محرز شود، برخورد قاطع قانونی با آن در دستور کار قرار دارد.

بگفته وی طول این پل ۴۲۰ متر است و: در حادثه اخیر تنها سه سازه از مجموع ۱۱۴ سازه متحرک آن که به صورت موقت در پروژه جای گذاری شده و قرار بود که مهار شوند؛ به علت نبود مهار مناسب، سقوط کرده‌اند که ارزیابی‌های دقیق‌تر درباره این موارد در دست انجام است.

بازرس کل قضایی استان کرمان ادامه داد :پیمانکار طرح موظف است سریع برای احداث سازه تخریب شده و تکمیل طرح، اقدام کند.

سالاری گفت: احداث پل دوم بهادرآباد در حالی مورد تاکید است که پل اول این منطقه به علت تک خط بودن، تلفات و حوادث جانی بسیار زیادی را در پی داشته است.