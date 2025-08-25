

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مراسم بزرگداشت مرحوم استاد سید محمود فرشچیان با حضور اصحاب رسانه هنرمندان و مسئولین وزارت ارشاد در تالار وحدت برگزار شد.

حجت الاسلام خسرو پناه رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی در رثای استاد فرشچیان در این مراسم گفت: باید روح الگوی استاد فرشچیان باید در دانشگاه های هنر تکثیر شود و خزانه هوشمند ملی برای استاد فرشچیان با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایجاد شود و این میراث با توجه به فناوری های نوین باید تکثیر و ماندگار شود.

سهیل محمودی شاعر نام آشنای ایران هم به یاد مرحوم فرشچیان، استاد بی بدیل نگارگری ایرانی شعری را به ایشان تقدیم کرد.

استاد طاها بهبهانی مجسمه ساز معروف در ادامه مراسم با تقدیر از سالها فعالیت هنری سید محمود فرشچیان، افزود: استاد فرشچیان تحول بزرگی در نگارگری ایران به وجود آورد که بی نظیر است.استاد یک صحنه آرا بود.شبیه یک کارگردان تئاتر چیدمان بسیار زیبایی در آثارش قرار داده است.

دکتر پریسا شاد قزوینی در سخنرانی خود درباره استاد فرشچیان با اشاره به اینکه استاد فرشچیان هنرمند حقیقت وجود بود، گفت: ایشان به معرفت و حقیقت رسید و بی تردید ما بدون سپردن دل به حقیقت ازلی نمیتوانیم درکی از معرفت داشته باشید.

استاد فرشچیان مضامین دل را کار می کرد و جامعه هم به سمت ایشان طلب کرد و تمایل داشت.

دکتر محمدحسین حلیمی استاد نقاش و گرافیست ایران هم درباره خصوصیات بارز مرحوم فرشچیان تاکید کرد: هنرمند کسی است که خداوند به او مسئولیتی عطا می کند .فرشچیان مسئولیتی داشته و در تمام زندگی اش مجموعه ای از کارها و اتفاقات است که نشان می دهد او به هنر نگاهی تکلیف محور داشت و برای ماهم تکلیف روشن کرده که این ارزش را حفظ کنیم.

احمد مسجد جامعی وزیر پیشین فرهنگ در بخشی از این مراسم با اشاره به اینکه آثار استاد فرشچیان به عدد هزار می رسد گفت: در همه ی آثار فرشچیان لطافت و مهر و محبت و تواضع مشهود است. او به باورها احترام می گذاشت و هنرمندی بود که دغدغه ی مردم را داشت.

در پایان این آیین از خانواده استاد فرشچیان تقدیر شد.

مرحوم استاد فرشچیان پس از تحمل یک دوره بیماری در ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ در سن ۹۵ سالگی درگذشت و در زادگاهش اصفهان به خاک سپرده شد.