امام جمعه بوئین زهرا: صداقت، اخلاص، طهارت و پاکی و خدمت صادقانه است که باعث می‌شود نام یک خدمتگزار هیچ‌گاه از ذهن مردم پاک نشود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام رضوانی در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین با موضوع تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «پاسیاد پسر خاک» که به زندگی پر فراز و نشیب مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید علی‌اکبر ابوترابی سیدالاسرا می‌پردازد گفت: این صداقت، اخلاص، طهارت و پاکی و خدمت صادقانه است که باعث می‌شود نام یک خدمتگزار هیچ‌گاه از ذهن مردم پاک نشود.

وی در ادامه، با ذکر خاطره‌ای از حاج آقای ابوترابی به عنوان یکی از مصادیق خدمت صادقانه، به دوران انتخابات مجلس پنجم اشاره شد. ایشان با وجود اینکه در آن زمان در مکه به سر می‌بردند و شاید در انتخابات حضور فیزیکی نداشتند، اما بیشترین رای را در آن دوره کسب کردند؛ رویدادی که نشان از اعتماد مردم به خدمتگزاران صدیق دارد. این هفته فرصتی مغتنم برای بازنگری در سیره این شهیدان و تجدید پیمان با آرمان‌هایشان در مسیر خدمت به ملت ایران است.

امام جمعه بوئین زهرا با اشاره به اینکه نام نیک این عزیزان، که هر یک به نحوی به این سرزمین خدمت کرده‌اند، در تاریخ ماندگار شده است، اظهار داشت: «شاید خیلی از رئیس جمهورها بودند، اما شهید رجایی، شهید باهنر، شهید رئیسی عزیز، به خاطر صداقت، اخلاص، طهارت و پاکی و خدمت صادقانه‌شان به مردم، از یادها فراموش نمی‌شوند.»

آمدیم که بمانیم!؛ خاطرات یک آزاده از دوران سخت اسارت و پیروزی‌های ایران در جبهه‌ها

«آمدیم که بمانیم، نه اینکه برویم!» این را یکی از آزادگان سرافراز دوران دفاع مقدس به یاد می‌آورد، خاطره‌ای از روزهای سخت اسارت که با تصمیم تاریخی مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی‌صدر و انتقال فرماندهی کل قوا به رهبری، فصل تازه‌ای در جنگ گشوده شد. او که دوران سختی را در اسارت گذرانده، شاهد اتحاد کم‌نظیر ارتش، سپاه و بسیج و نیروهای مردمی در جبهه‌ها بود.

ابولحسنا در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: «بعد از آن تصمیم، همه چیز عوض شد. انگار یک روح تازه در کالبد جنگ دمیده شد. اولین خبر خوش، شکست حصر آبادان بود؛ حصر آبادانی که فکر می‌کردیم تا ابد باقی می‌ماند. اما جوانان ما، با همت و اتحاد، آن را شکستند.»

وی در ادامه به موفقیت‌های عملیات‌های فتح‌المبین و بیت‌المقدس اشاره می‌کند و می‌گوید: در فتح‌المبین، تعداد اسرای عراقی خیلی زیاد بود، حدود ۱۸ هزار نفر. بعدتر در بیت‌المقدس هم این تعداد به ۲۵ هزار نفر رسید. صدام دیگر نمی‌توانست مثل قبل فکر کند. فهمیده بود که ایران فقط برای بازپس‌گیری نیامده، بلکه آمده است تا بماند و پیروز شود.

این آزاده دوران دفاع مقدس با اشاره به اهمیت اسرا برای تبادل، اضافه کرد: عراقی‌ها متوجه شدند که برای مبادله، نیاز به اسیر دارند. حتی زخمی‌هایشان را هم خوب مداوا می‌کردند تا در زمان تبادل کم نیاورند. این نشان می‌داد که جنگ وارد مرحله جدیدی شده بود.

او با اشاره به تفاوت وضعیت اسرای ابتدای جنگ با اسرای دوره‌های بعدی، گفت: واقعاً اسرای اول جنگ مظلوم بودند و سختی‌های زیادی کشیدند، اما از یک جایی به بعد، با آن اتحاد و پیروزی‌ها، اوضاع تغییر کرد. این تحولات، نشان داد که با اتحاد نیروها، ایران قادر است در برابر تجاوز ایستادگی کند و پیروز شود.

ابولحسنا گفت: در نظام جمهوری اسلامی، مشروعیت بر پایه نیابت امام در راس حکومت استوار است، اما مقبولیت مردمی نقشی حیاتی در پایداری نظام ایفا می‌کند. مسئولان با عملکرد جهادی و تلاش صادقانه خود می‌توانند بر این مقبولیت بیفزایند و در صورت کوتاهی، شاهد کاهش آن باشند. این امر ریشه در آموزه‌های اسلامی و سیره نبوی دارد که بر اهمیت همراهی مردم در اجرای احکام تاکید می‌کند.

وی افزود: همانطور که پیامبر اسلام (ص) به حضرت علی (ع) فرمودند: «تا موقعی که مردم گردن به حرف تو می‌خرند، امرشان را قبول کن، ولی هر موقعی که مردم را دیدی امر شما را قبول نمی‌کنند، حرف شما را نمی‌خرند، کارشان را به خودشان واگذار.» این اصل، نمایشگر آن است که دموکراسی واقعی، همان است که در اسلام تعریف شده و سایر مدل‌های غربی، دروغین هستند. ما می‌دانیم که اگر نظام تا به حال سرپا مانده، به خاطر همین مقبولیت مردمی بوده است. عملکرد خوب مسئولان به این مقبولیت می‌افزاید و عملکرد بد، آن را می‌کاهد. بنابراین، تلاش صادقانه و جهادی مسئولان، امری ضروری برای حفظ و ارتقاء اعتماد عمومی و در نتیجه، پایداری نظام است.