تیم آقای نویدکیا امروز عالی بودن و تا آخرین لحظه جنگیدن و بسیار خوب بازی کردند و نشان دادند یکی از خوبهای لیگ هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ وحید هاشمیان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران پس از پیروزی تیمش مقابل سپاهان گفت: امروز تیم ما خوب و هماهنگ بازی کردند و در یک بازی سخت و سنگین تا آخرین لحظات تلاش کردند و نشان دادند که امروز با اتحاد و صلابت میتواند پیروز شوند.
وی افزود:امروز ما خوشحال هستیم که توانستیم ۳ امتیاز را کسب کردیم و باید خود را برای بازیهای آینده آماده کنیم، چون تازه بازیها شروع شده و ابتدای کار هستیم.
هاشمیان گفت: پیام نیازمند امروز خوب بازی کرد و کیفیت خود را نشان داد. نیازمند را از زمانی که در تیم ملی بوده شاخت دارم او بازیکن با کیفیت و توانایی بالایی دارد و مقابل تیم سابق خودش با انگیزه بود و روز خوبی را برای ما پشت سرگذاشت.
سرمربی پرسپولیس ادامه داد:در برخی صحنهها و در اواخر بازی چند موقعیت را به راحتی از دست دادیم و باید روی آن کار کنیم و اشتباهات خود را کم کنیم تا در موقعیتها موفقیتتر عمل کنیم.
وی یادآور شد:امروز تیم سپاهان خوب بود و ما هم نسبت به برنامه ریزی که داشتیم خوب عمل کردیم هرچند اشتباهاتی هم داشتیم و این طبیعی است چراکه در ابتدای فصل هستیم و این اشتباهات وجود دارد و شاید امروز سپاهان در برخی موارد بهتر بود ولی ما خوشحال هستیم که نتیجه دلخواه و پیروزی را کسب کردیم و با ۳ امتیاز به خانه برمیگردیم.