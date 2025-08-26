پخش زنده
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در محفل تکریم استاد محمود فرشچیان، میراث این هنرمند برجسته را فراتر از مجموعهای از آثار هنری، الگویی برای هنرمندان تراز تمدن نوین اسلامی و نقشهای راهبردی برای حکمرانی فرهنگی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام و المسلمین خسروپناه در آیین نکوداشت استاد فرشچیان "نگارگر آسمان خیال" با بیان اینکه استاد فرشچیان صرفاً یک هنرمند نبود، بلکه الگویی از “هنرمند تمدنساز” و “سرمایه نمادین وحدت ملی و هویت ایرانی-اسلامی” به شمار میرود، بر پیوند میراث ایشان با بیانیه گام دوم انقلاب تاکید کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سخنان خود را در سه محور اصلی تشریح کرد:
۱. حکمت هنر فرشچیان؛ تجلی ایمان در خلاقیت:
خسروپناه، استاد فرشچیان را "کیمیاگر معنا"یی توصیف کرد که جوهره فرهنگ ایرانی-اسلامی را به هنر متعالی بدل میساخت. وی هنر استاد را “هنر دل” پیش از “هنر دست” خواند و شاهکارهایی چون “عصر عاشورا” و “ضامن آهو” را نه تکنیکی صرف، بلکه عرض ارادت عاشقانه به ساحت مقدس اهل بیت (ع) دانست. همچنین، ایشان استاد فرشچیان را “فیلسوف بصری” نامید که پیچیدهترین مفاهیم حکمت متعالیه را قابل شهود میساخت و هنر او را پاسخی خلاقانه به چالش سنت و تجدد، به عنوان “سنتِ زنده و پویا” معرفی کرد.
۲. میراث راهبردی الگوی حکمرانی فرهنگ استاد فرشچیان:
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، میراث استاد فرشچیان را نقشهای راه عملیاتی برای سیاستگذاران فرهنگی برشمرد و بر سه وجه آن تأکید کرد:
۳. پیشنهادات عملیاتی و جامع؛ از پاسداشت تا راهبرد:
حجتالاسلام خسروپناه در بخش پایانی، سه پیشنهاد مشخص را برای حرکت از تحسین به اقدام ارائه داد: