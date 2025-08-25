سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد: بازی فیزیکی و سختی بود
سیدمهدی رحمتی گفت: بازی فیزیکی و سختی بود، خوشحالیم که توانستیم سه امتیاز کسب کنیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، سیدمهدی رحمتی، سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد پس از پیروزی تیمش مقابل آلومینیوم اراک، اظهار داشت: به تیم خوب آلومینیوم با کادرفنی و بازیکنانش خستهنباشید میگویم و از شاگردانم در خیبر که با تمرکز و تمام توان جنگیدند، تشکر میکنم. بازی فیزیکی و سختی بود، خوشحالیم که توانستیم سه امتیاز را کسب کنیم و آن را به هوادارانمان تقدیم می کنیم.
او افزود: دیدار امروز سنگین و دشوار بود. در بخش حفظ توپ و اعتمادبهنفس باید بیشتر تلاش کنیم. با توجه به تغییرات زیادی که داشتیم، طبیعی است که نیازمند زمان باشیم تا به هماهنگی بیشتری برسیم.
رحمتی با اشاره به شروع خوب تیمش در لیگ، گفت: ابتدا خدا را بابت دو پیروزی ارزشمند در آغاز لیگ شاکر هستم. سعی کردهایم تیمی پرتلاش و جنگنده بسازیم. فوتبال همین است؛ روزی شرایط به سود ما رقم میخورد و روزی هم ممکن است برعکس شود.
سرمربی خیبر خرمآباد درباره روند آمادهسازی تیمش، افزود: برای دیدار با آلومینیوم تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم. شناخت و آنالیز دقیقی از حریف داشتیم و توانستیم با تمرکز کامل وارد زمین شویم و در نهایت سه امتیاز ارزشمند را به دست آوریم.