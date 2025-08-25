پخش زنده
ایران، سرزمین دلیران، مهد رشادتهایی که در تاریخ ماندگار شد و ملتی که از شهادت نمیترسد بلکه آن را افتخار میداند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سوم شهریور ۱۳۲۰ سالی که نیروهای متفقین با حمله گسترده به ایران، کشورمان را اشغال کردند.
ایران بی طرفی خود را در جنگ جهانی دوم اعلام کرد، اما بازهم مورد هجوم قرار گرفت و نیروهای ارتش ایستادگی کردند و تعدادی هم در راه پاسداری از وطن شهید شدند.
آنچه کشور را از گزند دشمن در امان می دارد، قدرت بازدارندگی بالا، اتحاد ملی، فرماندهی شجاعانه و جانفشانی نیروهای مسلح است و همه اینها در ۱۲ روز جنگ تحمیلی نمایان شد.
جنگ دوازده روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نشان داد معادله قدرت چنان نیست که غربیها میپندارند.
۸۴ سال پس از اشغال ذلتبار کشور در شهریور ۱۳۲۰، حالا چشماندازی متفاوت پیش روی دشمنان این سرزمین قرار گرفتهاست، ایران قوی، ایران متحد و ایران سربلند.
اینجا ایران سال ۱۴۰۴ است، مردمانش متحد و همدل به هر تهدید و تجاوزی مقتدرانه پاسخ میدهند.