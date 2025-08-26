مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پیشرفت فیزیکی طرح‌های نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم اعلام کرد؛ تاکنون بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی خورسندیان با اشاره به تعهد این بانک به حمایت از طرح نهضت ملی مسکن، گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون بالغ بر ۱۳۳ هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت بیش از ۳۷۵ هزار واحد مسکونی در قالب حدود ۵۶ هزار طرح پرداخت شده است.

وی افزود که بیش از ۳۸۱ هزار قرارداد تسهیلاتی به ارزش ۱۷۹ هزار میلیارد تومان در شعب بانک منعقد شده است که این موفقیت نتیجه پرداخت مرحله‌ای تسهیلات و تخصص کارکنان بانک است.

خورسندیان تأکید کرد بانک مسکن اولویت را به پروژه‌هایی داده که در مراحل پایانی ساخت قرار دارند و تاکنون حدود ۱۱۸ هزار واحد مسکونی به صورت فروش اقساطی به متقاضیان تحویل شده است.

همچنین، با توجه به سیاست بانک مرکزی، تسهیلات متمم تا سقف ۶۵۰ میلیون تومان برای پروژه‌های بالای ۷۵ درصد پیشرفت در نظر گرفته شده است تا روند تکمیل واحدها تسهیل شود.

مدیرعامل بانک مسکن به کاهش نرخ سود تسهیلات از ۲۳ به ۱۸ درصد و پلکانی شدن اقساط اشاره کرد و بیان داشت این اقدامات ضمن تسهیل شرایط پرداخت، فشار مالی بر خانوارها را کاهش می‌دهد.

در مجموع، طی دولت چهاردهم بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات مطابق پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها تزریق و حدود ۷۵ هزار واحد تحویل متقاضیان شده است.

خورسندیان افزود بانک مسکن نقش کلیدی در تحقق عدالت اجتماعی و خانه‌دار کردن اقشار فاقد مسکن دارد.