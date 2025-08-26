امروز: -
آیین بزرگداشت استاد محمود فرشچیان

آیین بزرگداشت استاد محمود فرشچیان، نگارگر و هنرمند فقید ایران، با حضور خانواده او و جمعی از مسئولان و چهره‌های برجسته فرهنگ و هنر امروز دوشنبه ۳ شهریور‌ در تالار وحدت برگزار شد.
عکاس :امیرحسین شاهقلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ - ۰۰:۴۳
