به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن حاجی‌میرزایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، عملکرد یک ساله دولت چهاردهم را تشریح و به پرسش ها در این باره پاسخ داد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:

مقدمه: وحدت داخلی و همبستگی منطقه‌ای؛ مهمترین عامل مصونیت کشور در برابر تهدید‌ها و حملات دشمنان است. رئیس جمهور که همزمان با هفته دولت به همراه اعضای دولت برای تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران به مرقد حضرت امام (ره) رفته بود به توطئه‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا برای ایجاد تفرقه در ایران و منطقه اشاره کرد و گفت تنها با همدلی و انسجام می‌توانیم همه مشکلات را حل کنیم. آقای پزشکیان در ادامه از حمایت‌های رهبر معظم انقلاب از دولت قدردانی کرد و گفت این الطاف بار مسئولیت دولت را بیش از پیش سنگین‌تر می‌کند. رئیس جمهور بر تلاش بیشتر همه دولتمردان برای خدمتگزاری به مردم و حل مشکلات تأکید کرد.

سؤال: یک سال از تشکیل دولت چهاردهم را پشت سر گذاشتیم، ارزیابی خودتان چیست از این یک سالی که گذشت؛ نقاط ضعف و قوت دولت را چه می‌دانید؟

محسن حاجی‌میرزایی؛ رئیس دفتر رئیس جمهور: برای پاسخ به این سؤال که ارزیابی از عملکرد دولت چیست؟ من فکر می‌کنم که پاسخ جدی و اساسی این را باید مردم دهند که چه ارزیابی از دولت دارند؛ دولتی که در شرایط بسیار دشوار و پیچیده‌ای زمام امور را به عهده گرفت، مردم چه نمره‌ای به آن می‌دهند؟ اما اگر از منظر دولت بخواهیم به عملکرد آن توجه کنیم، ما هیچ‌گاه راضی نمی‌شویم و فکر می‌کنیم همیشه کار‌های بسیاری برای انجام دادن وجود دارد. دولت تمام توان و ظرفیت خود را به کار گرفت تا شرایط برای پیشرفت کشور، آرامش مردم و حل مشکلات زندگی آنها به خوبی پیش برود و سامان پیدا کند و در این زمینه مجموعه تلاش‌ها و کوشش‌های دولت در معرض داوری مردم قرار گرفته، اما خودمان فکر می‌کنیم که باید دائماً نقد کنیم کار‌های خودمان را و برای اصلاح امور تلاش کنیم و شرایط را بهتر کنیم. مجموعه‌ای که به حدی از رضایت از عملکرد خودش می‌رسد، مساوی است با توقف در کار، برای اصلاح اشکالات، مشاهده عیب‌ها و بهبود وضعیت باید دائماً در حال ارزیابی و نقد خودمان باشیم. از یک منظر دیگری من می‌خواهم یک اشاره‌ای کنم، اگر ما موفقیت را یک محصول بدانیم که محصول و میوه یک زمین و زمینه‌هایی است، نیازمند تمهید شرایط و مقدماتی است، اگر بخواهیم به آن موفقیت دست یابیم، نمی‌توانیم بی‌اعتنا به آن مقدمات و شرایطی که لازمه موفقیت است، دست پیدا کنیم. در زمین شوره‌زار نمی‌شود کاشت و محصولی نمی‌شود برداشت کرد، باید زمین را آماده کرد برای کاشتن، داشتن و برداشتن. فکر می‌کنم امروز تقریباً همه مردم اگر نگوییم همه مردم؛ اکثریت جامعه ما به این باور رسیدند که پیشرفت کشور نیازمند حدی از وفاق و انسجام درونی است که در فرمایشات مقام معظم رهبری دیروز بیان شد و نشان می‌دهد این برای ما یک امر راهبردی است و فکر می‌کنم دولت برای تلاش برای تحقق چنین وضعیتی و آماده کردن زمینه‌ها برای یک موفقیت ریشه‌دار و پایدار، تلاش کرده است. ارزیابی‌های علمی نشان می‌دهد که هیچ مسأله‌ای در هیچ جامعه‌ای و در هیچ زمانی حل نخواهد شد، مگر این که درباره وجود، ریشه‌ها و راه‌حل آن مسأله یک فهم عمومی و مشترک شکل بگیرد. در شرایط واگرایی کامل، در شرایط انشقاق جامعه و شرایطی که دیدگاه‌ها در تعارض هم هستند، ما قادر نخواهیم بود مسائل‌مان را حل کنیم. می‌فهمیم، ما خیلی از مسائل‌مان را چهل سال است با خود حمل می‌کنیم، یعنی مسأله را تشخیص دادیم، دنبال آن هم رفتیم و برای آن تدبیر، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کردیم، اما مسأله حل نشده، چرا؟ چون نتوانستیم پیرامون آن، یک اجماع نسبی ایجاد کنیم. یک موقعی، یک موضوعی دستور کار کشور قرار می‌گیرد، یک عده آن را عالی‌ترین خدمت تلقی می‌کنند و یک عده‌ای آن را خیانت فرض می‌کنند. در چنین شرایطی کار کردن و موفقیت؛ انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست.

سؤال: منظورتان موضوع مذاکره است؟

حاجی‌میرزایی: هم مذاکره و هم همه چیز. فرض کنید در همین مسأله آب، انرژی و هر مسأله‌ای که داریم، وقتی می‌توانیم حل کنیم که وجود مسأله را همه ما بپذیریم و این نیازمند تحمل یکدیگر، شنیدن و گفت‌و‌گو کردن است، این نیازمند این است که حوصله و مدارا کنیم و دیدگاه‌های مخالف و معارض را بشنویم و تلاش کنیم متقاعد کنیم. این رویکرد به حاکمیت که رویکرد فرمان است؛ این رویکرد کارکرد‌های خود را به میزان زیادی از دست داده، امروز جامعه‌ای می‌تواند هدف‌های خود را تحقق دهد که ظرفیت اجماع پیرامون آن ضرورت‌ها را پیدا کرده و آقای پزشکیان و دولت او تمام تلاشش این است که این بستر را برای حل واقعی و پایدار مسائل فراهم کند؛ این زمین را مستعد کند برای موفقیت.

سؤال: چقدر فکر می‌کنید این توفیق تا الان اتفاق افتاده است؟

حاجی‌میرزایی: اگر هیچ دلیلی برای این توفیق نداشته باشیم؛ به نظرم ۱۲ روز دفاع جانانه ملت ایران در برابر بزرگترین تهاجمی که می‌شود گفت در طی این دهه‌ها اتفاق افتاده؛ ما تنها با رژیم صهیونیستی درگیر نبودیم، امریکا بود، اروپایی‌ها اعلام کردند که طوری همراهی اطلاعاتی می‌کردند، حتی در برخی موارد همراهی عملیاتی کردند، اما ملت ایران استوار ایستاد. دولت خدماتش را به روشنی ارائه نکرد و اجازه نداد اختلال مؤثری در جامعه ایجاد شود. مردم همراهی کردند، اگر مردم همراهی نمی‌کردند، ما نمی‌توانستیم این شرایط دشوار و سخت را پشت سر بگذاریم. قبول داریم در جامعه ما دیدگاه‌های مختلف و نقد‌هایی وجود دارد، ممکن است به دولت و به بخش‌های دیگری از حاکمیت نقد داشته باشند، اما در ثمره وفاق، در این ۱۲ روز خودش را نشان داد و فکر می‌کنم این رویکرد؛ محک خورد. ما اگر با مردم‌مان درگیر بودیم، نمی‌توانستیم آنها را برای یک چنین مقاومت جانانه و دشواری همراه داشته باشیم، مردم همراهی کردند، پشت دولت و نیرو‌های مسلح را خالی نکردند، منطق حاکمیت را در دفاع پذیرفتند، حق دادند که حکومت، این چگونه حاصل شده، این نوعی نتیجه سرمایه اجتماعی است و فکر می‌کنم رویکرد آقای پزشکیان از ابتدا بر این بود که بتواند در سطح جامعه یک چنین فضایی را ایجاد کند و برخی از اقدامات و سیاست‌هایی که در طول این مدت انتخاب شد قطعاً مؤثر بود در این که اگر لازم باشد به طور دقیق‌تر در مورد آن حرف زد. اما فکر می‌کنم که این ۱۲ روز و عملکرد این یک‌ساله، محکی است برای کارآمدی رویکرد وفاق.

سؤال: در آن ۱۲ روز دولت چگونه امورات را تمشیت می‌کرد؛ یکی از نکات؛ حضور میدانی آقای رئیس جمهور در جا‌های مختلف؛ در بین مردم بود و آن موقع دغدغه‌ای مبنی بر این که این دیدار‌ها کمتر شود به لحاظ شرایط امنیتی و حفاظتی وجود نداشت، چه تدبیری شده بود که همزمان هم آن حضور وجود داشته باشد و هم امورات به نحو مطلوب مدیریت شود و مسائلی از این دست؟

حاجی‌میرزایی: در این ۱۲ روز حضور آقای پزشکیان در بیرون از دستگاه نهاد و ورود و حضور در وزارتخانه‌های مختلف، از دوره قبل از جنگ و بعد از جنگ بیشتر بود، یعنی همان روزی که این اتفاق افتاد، وقتی ایشان آمدند، فرمودند که نیرو‌های مسلح وظیفه خود را انجام می‌دهند، وظیفه ما این است که اجازه ندهیم اختلالی در کار ایجاد شود. دستگاه‌هایی که به موضوع اصلی زندگی مردم مرتبط بودند مشخص شد، هفت تا هشت دستگاه بود که در ارتباط تنگاتنگ با شرایط روز بودند. من از ایشان خواهش کردم که اجازه دهید من اینها را دعوت می‌کنم نهاد بیایند و مرور کنیم موضوعات را، گفت؛ نه ما باید برویم و ما غالباً هم بدون اطلاع قبلی رفتیم به وزارتخانه‌ها. وزارتخانه‌هایی بود که رفتیم و در را روی ما باز نکردند؛ یعنی نمی‌دانستند چه کسی آمده و یک مرتبه در باز می‌شد و می‌دیدند آقای رئیس جمهور آمده و همین حضور این چنینی آقای رئیس جمهور از یک‌سو تمام دستگاه‌ها را به خط کرد؛ یعنی هر وزیری انتظار داشت که یک لحظه در اتاقش باز شود، آقای رئیس جمهور در اتاقش باشد، بنابراین حضور جدی‌تر هم ارکان دولت در کار بود و یکی از وزرا بعد از این که ما از وزارتخانه آمدیم بیرون به من گفت که این خبر وقتی در جمع کارکنان منتشر شد که آقای رئیس جمهور آمده و یکی دو ساعت هم نشسته، انگار خون تازه‌ای در رگ‌های سازمان و روحیه مردم داشت. ما رفته بودیم دیدن مجروحین همین حوادث در یکی از بیمارستان‌های تهران و برمی‌گشتیم تقریباً تمام این خروج‌های ما از نهاد و حضور در محافل مختلف با مخالفت تیم حفاظتی رو‌به‌رو می‌شد، می‌گفتند که الان مصلحت نیست که شما و ایشان گفت من حتماً باید بروم.

سؤال: ضمن این که یک بار هم در جلسه شورای عالی امنیت ملی مورد حمله قرار گرفته بود؟

حاجی‌میرزایی: ما از بیمارستان که برمی‌گشتیم، رسیدیم به میدان انقلاب، مردم اجتماع کرده بودند. درست یک ساعت قبل از آن حمله شده بود، یک ساعت بعد دوباره حمله شد و در فضای باز ایشان گفت ماشین را نگه دارید، می‌خواهم پایین بروم، ما تلاش کردیم که ایشان را متقاعد کنیم، به ایشان هم عرض کردم که شما تشریف ببرید پایین؛ ممکن است جدا کردن شما از مردم سخت باشد، مردم می‌ریزند، گفت نه حتماً باید برویم. آمدیم رفت داخل مردم و بود، ما در روز چهار یا پنج حضور در وزارتخانه‌ها داشتیم و این در تمام این ۱۲ روز انجام شد، حتی در روز‌های تعطیل این جلسات و این مراقبت‌ها و گزارش‌گیری‌ها انجام می‌شد و بنابراین حضور دولت در این ۱۲ روز جدی، تمام‌وقت و پرتلاش بود، شاید یکی از دلایلی که مقام معظم رهبری دیروز به این پرتلاشی آقای رئیس جمهور اشاره کردند، واقعاً از صبح زود تا آخر شب، ایشان تمام وقت درگیر کار‌ها و فعالیت‌های اداره کشور است و خیلی از هنجار‌های رایج رسمی و پروتکل‌های متداول را ایشان کنار می‌گذارد و مثلاً ایشان وزارتخانه‌هایی را شش تا هفت بار در طول این یک سال رفته که ممکن است مثلاً در گذشته هیچ کدام از رؤسای جمهور اصلاً وارد آن وزارتخانه نشده باشند. شاید شش تا هفت جلسه سازمان برنامه شرکت کرده، این که برود جلسه شرکت کند، منتظر نیست که با مسئولین و مدیران بنشیند، با کارشناسان می‌نشیند گفت‌و‌گو و بحث می‌کند و ایده‌های خودش را مطرح می‌کند، به بحث می‌گذارد، نقد می‌شود، توضیح می‌دهد، می‌پذیرد، رد و قبول می‌کند؛ یعنی واقعاً یک کنش خیلی جدی و فعال، این طور نیست که مثل کسی باشد که دستی از دور بر آتش دارد، کاملاً بر متن مسائل درگیر است و وقت می‌گذارد.

سؤال: شما برخی از شاخص‌ترین نقاط قوت را اشاره کردید، نقطه ضعفی هم هست که بخواهید به آن اشاره کنید، خودتان نقد از درون نسبت به دولت داشته باشید؟

حاجی‌میرزایی: ما مسائل زیادی را شناسایی کردیم و برای حل آنها اهتمام کردیم، اما برخی از آن مسائل را هنوز نتوانستیم حل کنیم. تلاش می‌کنیم، زمان می‌برد؛ مثلاً موضوع ناترازی انرژی و قطع برق؛ یک پدیده تلخی است. شاید عدم‌النفع واحد‌های تولیدی ما در سال گذشته بیش از ۳۰۰ همت بوده ناشی از قطع برق. ما با یک شرایطی مواجه شدیم که تقریباً یک چهارم نیاز کشور را کمبود داشتیم و باید این به نحوی مدیریت می‌شد. الان گزارش‌ها نشان می‌دهد که تقاضای مصرف پنج درصد علیرغم این که همه ساله رشد پیدا می‌کرد. تقاضای مصرف نه تنها رشد پیدا نکرده، پنج درصد کاهش پیدا کرده، به سمت بهینگی مصرف برویم، به سمت جایگزینی انرژی‌های نو برویم، الان انرژی‌های حرارتی یا سیکل ترکیبی یا هر کدام از این روش‌هایی که متداول بوده، برای این که این انرژی‌ها وارد کشور و فعال شود لااقل دو تا سه سال زمان لازم دارد و ما نمی‌توانیم دو تا سه سال همین شرایط را تحمل کنیم، باید کاری می‌کردیم. آقای پزشکیان با تشخیص دقیق و درست، روی انرژی‌های تجدید‌پذیر وقت گذاشتند، ما خیلی تلاش کردیم، به اندازه‌ای که تلاش کردیم هنوز موفق نشدیم، البته موفقیت‌ها درخور اعتناست؛ یعنی پیش‌بینی ما این است که حداقل تا پایان امسال هفت‌هزار مگاوات ما انرژی خورشیدی می‌آوریم در حالی که در گذشته این عدد زمانی که شروع کردیم ۱۲۰۰ مگاوات بوده و کسانی که دنبال رشد تولید هستند، آقای پزشکیان می‌گوید ما تا زمانی که مسأله برق تولید را نتوانیم حل کنیم، نمی‌توانیم از تولید حمایت کنیم. سال تولید بوده، ما نمی‌خواستیم و تلخ بود برای ما که نتوانیم، برق، گاز و گازوئیل واحد‌های تولیدی را تأمین کنیم و ناگزیر از تعطیلات باشند، ولی چاره‌ای نبود، باید تلاش کنیم.

سؤال: تا سال آینده هم باز بعید است این کسری را جبران کنیم؟

حاجی‌میرزایی: همه تلاش‌ها این است، الان در حوزه برخی از ذخایر مورد نیاز که نمی‌خواهم دقیق وارد آن شوم، بیش از دو و نیم برابر سال گذشته ما ذخایر فراهم کردیم که این آستانه تحمل را در زمستان بالاتر می‌برد و نیروگاه‌های موجود را افزایش ظرفیت دادیم و طبق آخرین آماری که دارم بیش از ۲۵۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های برقابی و سیکل ترکیبی به مدار آمده است. ما امسال با وضعیتی مواجه شدیم که حدود ۱۴ هزار مگاوات انرژی که از طریق سد‌ها می‌گرفتیم، به دلیل این که ۴۰ درصد بارندگی کمتر بود و پنج سال پشت سر هم خشکسالی داشتیم، نمی‌توانستیم، اما از طرق دیگری تلاش شد که اینها جبران شود، همه تلاش دولت این است که زمستان بهتری را در مقایسه با زمستان گذشته داشته باشیم و این که گفتید نقد؛ شاید به این تعبیر بشود گفت که ما رویداد‌هایی که نمی‌پسندیم، دوست نداریم و نمی‌خواهیم، اما ناگزیر می‌شویم و راه دیگری هم ندارد، هیچ راه سریعی برای حل این مسائل وجود ندارد.

سؤال: آقای رئیس جمهور مشخصاً درباره برخی از موضوعات چه پیش از منتخب شدن به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران در ایام تبلیغات و چه حتی بعد از آن، خیلی برجسته روی آنها تأکید داشتند و وعده دادند، مثل مسأله حجاب، رفع فیلترینگ و واگذاری امور به کارشناسان، در هر یک از این موارد؛ چقدر این وعده‌ها محقق شده و چقدر اهتمام بوده برای حل آن؟

حاجی‌میرزایی: یک مقدمه‌ای بگویم که به بحث قبلی ما هم یک طوری مرتبط می‌شود؛ آقای پزشکیان به شدت از کاربرد فرمان در حل و فصل این مسائل اجتناب نمی‌کند، یعنی با دعوا نمی‌خواهد مسأله‌ای حل شود و همه تلاش او این است که حل این مسائل از طریق تفاهم حل شود و همه پشت تصمیم باشند؛ تصمیمی که بخشی از جامعه نسبت به آن مسأله داشته باشد، به مشکل می‌خورد، ایشان تمام تلاشش را گذاشت که متقاعد کند همه تصمیم‌گیران را درباره موضوعات مختلف.

ادامه دارد