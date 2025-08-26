به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کوهرنگ از دستگیری متخلفان صید غیرمجاز ماهی کپور در شهرستان کوهرنگ خبر داد.

وحید یوسفی گفت: با تلاش مأموران یگان حفاظت محیط زیست، متخلفان صید غیرمجاز ماهی از رودخانه دوآب صمصامی شهرستان کوهرنگ شناسایی و دستگیر شدند.

از این متخلفین تعداد ۳۴ قطعه ماهی صید شده کپور بهمراه ادوات و وسایل صیادی کشف و ضبط شد.

یوسفی با بیان اینکه صید غیرمجاز این متخلفین به استناد بند ب ماده ۱۲ قانون شکار و صید جرم محسوب می‌شود، افزود: این متخلفین پس از تشکیل پرونده برای گذراندن مراحل قانونی به مقام قضایی تحویل داده می‌شود.