متخلفان صید غیرمجاز ماهی در شهرستان کوهرنگ دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کوهرنگ از دستگیری متخلفان صید غیرمجاز ماهی کپور در شهرستان کوهرنگ خبر داد.
وحید یوسفی گفت: با تلاش مأموران یگان حفاظت محیط زیست، متخلفان صید غیرمجاز ماهی از رودخانه دوآب صمصامی شهرستان کوهرنگ شناسایی و دستگیر شدند.
از این متخلفین تعداد ۳۴ قطعه ماهی صید شده کپور بهمراه ادوات و وسایل صیادی کشف و ضبط شد.
یوسفی با بیان اینکه صید غیرمجاز این متخلفین به استناد بند ب ماده ۱۲ قانون شکار و صید جرم محسوب میشود، افزود: این متخلفین پس از تشکیل پرونده برای گذراندن مراحل قانونی به مقام قضایی تحویل داده میشود.