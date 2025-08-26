پخش زنده
هوای اصفهان در سه منطقه ناسالم برای همه و پنج منطقه و سه شهر مجاور ناسالم برای گروههای حساس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز سه شنبه چهارم شهریور با میانگین ۱۱۰ AQI برای در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
همچنین شاخص هوا در ایستگاه های ۲۵ آبان با ۱۷۵، زینبیه ۱۵۹ وکاوه با ۱۵۲ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز درحالیکه این شاخص در ایستگاههای کردآباد با ۱۲۲، ولدان با ۱۱۴، رودکی ۱۴۴، دانشگاه صنعتی با ۱۰۶ و شهرهای کاشان با ۱۰۴، شاهین شهر با ۱۰۲، خمینی شهر با ۱۱۵ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و به رنگ نارنجی است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ایستگاههای پارک زمزم با ۹۵، رهنان با ۸۳، سپاهان شهر با ۷۳، میرزاطاهر با ۷۳، هزارجریب و فرشادی ۸۲، فیض ۸۴ وشهرهای بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۶۹، قهجاورستان با ۹۵، مبارکه ۸۱ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.