مجموعه «بادار»، مسابقه «خانه سبز»، مجموعه پویانمایی «کشتیگیران» و برنامه «همبازی»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «بادار»، هر شب ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک پخش میشود.
در این مجموعه فرهنگ، ظرفیتها و دغدغههای مردم استان سیستان و بلوچستان در قالب داستانهای گوناگون روایت میشود.
«خانه سبز»، یکشنبه تا سهشنبه هر هفته ساعت ۲۳ از شبکه دو پخش میشود.
در این مسابقه سه خانواده با سه سبک زندگی متفاوت، در زمینههایی مانند پرورش گیاهان، پرورش پرندگان و صنایعدستی با یکدیگر رقابت میکنند.
فصل اول مجموعه پویانمایی «کشتیگیران»، هر روز ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش میشود.
این مجموعه داستان کشتی گیر نوجوانی است که برای کسب عنوان قهرمانی جهان تلاش میکند.
«همبازی»، سهشنبه تا جمعه هر هفته ساعت ۱۹ از شبکه نسیم پخش میشود.
در این برنامه اعضای یک خانواده برای برنده شدن در بازیهای گوناگون با هم رقابت میکنند.