به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان در آئین افتتاح ایستگاه شارژ خودرو‌های برقی در سازمان تاکسیرانی اصفهان هزینه راه اندازی جایگاه شارژ خودروی برقی تاکسیرانی را بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال بیان کرد وگفت: این جایگاه شارژ شامل چهار نازل و امکان شارژ چهار خودرو به‌صورت همزمان فراهم شده است.

محمد پرورش، با بیان اینکه راننده هنگام شارژ می‌تواند از امکانات جانبی کنار جایگاه استفاده کند، افزود: در این جایگاه امکاناتی همچون مکان مطالعه، سرو نوشیدنی و مکان استراحت فراهم شده است.

وی تاکید کرد: طبق گزارش ها، این جایگاه شارژ خودرو‌های برقی، زیباترین جایگاه شارژ خودرو‌های خودرو‌های برقی است؛ در واقع خودرویی که ۱۰ درصد شارژ دارد، در ۳۰ دقیقه فول شارژ می‌شود.