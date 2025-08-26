به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در حالی که حدود شش ماه از بازداشت بدون محاکمه مهدیه اسفندیاری در فرانسه می‌گذرد، دستگاه قضایی این کشور هنوز زمانی را برای بررسی پرونده او اعلام نکرده است.

این دختر ایرانی که در دانشگاه‌های فرانسه تحصیل کرده است، پس از آغاز جنگ غزه، مطالبی را در حمایت از فلسطینی‌ها و علیه جنایات رژیم صهیونیستی در اینترنت منتشر کرده بود.

اصغر عالمیان استاد دانشگاه درارتباط تلفنی با بخش خبری بیست شبکه اصفهان در زمینه استانداردهای دوگانه غربی ها درمفهوم حقوق بشر از کجا نشات می گیرد،گفت: