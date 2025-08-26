پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، روز دوشنبه ۲۵ اوت چندین انفجار در انباری در هامبورگ آلمان رخ داد و بعد از آن ستونی از دود غلیظ به آسمان برخاست.
طبق گزارشهای منتشر شده از سوی رسانههای محلی، ابتدا یک خودرو در داخل انبار دچار آتش سوزی میشود و آتش به مخازن گاز موجود در آنجا سرایت میکند.
بر اثر این حادثه ۳ نفر زخمی شدند و آتش نشانها ۲۵ نفر دیگر را از منطقه خطر در نزدیک محل آتش سوزی خارج کردند.
بر اثر این حادثه تکه تکههای سیلندر گاز به داخل بزرگراه نزدیک انبار پرتاب شد و پلیس تا بعد از ظهر که این بزرگراه را ز قطعات سیلند گاز پاکسازی کرد این برزگراه را بست.