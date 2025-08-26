مقامات آتش نشانی و پلیس جزایر مارشال اعلام کردند که آتش سوزی، ساختمان پارلمان ملی این جزایر را ویران کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اداره آتش‌نشانی جزایر مارشال اعلام کرد که نیمی از ساختمان پارلمان، موسوم به نیتیجلا در آتش‌سوزی که شب گذشته رخ داد، سوخته است.

یک مقام پلیس تأیید کرد که ساختمان پارلمان تخریب شده است و این ساختمان دیگر قابل استفاده نیست.

جزایر مارشال کشوری جزیره‌ای است که در اقیانوس آرام قرار گرفته است. این جزیره در حدود ۴۲ هزار جمعیت دارد و پایتخت آن شهر ماجورو است.

این مجمع‌الجزایر در اقیانوس آرام، در میانه راه بین هاوایی و استرالیا قرار دارد. روابط دیپلماتیک اصلی آن، پیمان همکاری آزاد با آمریما است که در ازای دسترسی نظامی، کمک‌های اقتصادی دریافت می‌کند.