به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: این طرح‌ها با بیش از ۱۵۳ میلیارد ریال هزینه بامحوریت حفاظت از منابع طبیعی، کنترل سیلاب و احیای مراتع استان اجرا شده است.

محمدعلی کاظمی افزود: این طرح‌ها شامل عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری، حفاظت و احیای مراتع است که نقش بسزایی در پیشگیری از سیل، حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و تقویت منابع آبی استان ایفا می‌کنند.

وی تاکید کرد: این طرح‌ها در شهرستان‌های اردستان، بویین و میاندشت، تیران و کرون، سمیرم، خور و بیابانک و نائین به اجرا درآمده و آماده بهره‌برداری است.

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان همچنین با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ۵ طرح آبخیزداری هم در سمیرم گفت: حوزه شهری سمیرم با بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار مساحت تاکنون شاهد اجرای ۲ بند خاکی، ۱۹ سازه سنگی و ملاتی برای کنترل سیلاب و همچنین دیوار‌های ساحلی بوده است.

محمدعلی کاظمی ادامه داد: علاوه بر این در سال‌های گذشته ۱۹۰ هکتار عملیات زیست محیطی شامل کاشت بادام دیم در این منطقه اجرا شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان تاکید کرد: در سال جاری، با تخصیص اعتبارات ملی و استانی، قراردادی به ارزش ۱۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در سمیرم منعقد شده است.

محمد علی کاظمی اضافه کرد: این قرارداد شامل ساخت پنج سازه سنگی و ملاتی با حجم ۲ هزار و ۸۰۰ مترمکعب است که عملیات ساخت آن هفته گذشته در حضور مردم و مسئولان شهرستان سمیرم به مناسبت هفته دولت آغاز شد.

وی هدف از اجرای این طرح‌ها را مهار سیلاب‌های مخرب، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، تقویت آبخوان‌های پایین‌دست و افزایش دبی آب چاه‌ها و چشمه‌های منطقه بیان کرد و گفت: این اقدامات نه‌تنها به حفاظت از منابع طبیعی کمک می‌کند بلکه در بهبود شرایط زیست‌محیطی و معیشتی جوامع محلی نیز تأثیرگذار خواهد بود.