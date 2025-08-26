ایجاد یک باشگاه ورزشی قدرتمند درخراسان رضوی با حمایت شرکت های معدنی و فولادی
ایجاد یک باشگاه ورزشی قدرتمند درخراسان رضوی با حمایت شرکت های معدنی و فولادی در حال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی،استاندار خراسان رضوی دیشب در دیدار با معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در مشهد گفت: این استان باید به دوران اوج خود در لیگ برتر فوتبال بازگردد و همچون تیم ابومسلم خراسان، روزی شاهد حضور ورزشکاران این خطه در مستطیل سبز باشیم.
غلامحسین مظفری افزود: به منظور ایجاد یک باشگاه ورزشی قدرتمند در استان، یک کنسرسیوم با حضور شرکت های معدنی و فولادی تشکیل شده است که اساس نامه این باشگاه چندمنظوره حداکثر تا هفته آینده نهایی می شود.
وی اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد سنگ آهن شرکت های فولادی در اصفهان و خوزستان و دیگر نقاط کشور از طریق معادن خراسان رضوی تامین می شود؛ اما در حقیقت اقدام شاخصی در حوزه ورزش و باشگاه داری این استان انجام نشده است.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: زیرساخت های ورزشی مناسب و مطلوبی در مشهد و خراسان رضوی وجود دارد و این استان استعدادهای ناب در رشته های کشتی، هندبال، فوتبال و رزمی پرورش داده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان نیز در این دیدار گفت: زیرساختهای ورزشی خراسان رضوی از جمله وجود ۲ استادیوم بزرگ، ظرفیت خوبی برای توسعه ورزش در این استان ایجاد کرده است.
سید مناف هاشمی افزود: خراسان رضوی در رشته های رزمی و انفرادی ظرفیت های فراوانی دارد و وزارت ورزش و جوانان آماده هرگونه همکاری و همگرایی برای شکوفایی این استعدادها است.
وی گفت : مدیران کل باید خودشان از همه ظرفیت ها برای توسعه و پیشرفت کمک بگیرند و منتظر مساعدت هیچ نهاد یا شخصی، حتی در سطح دولتی و ملی نباشند.