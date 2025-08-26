پخش زنده
شاخص کیفی هوا در شهرستان آبادان همچنان در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای سنی حساس قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸ روز سه شنبه چهارم شهریور بر اساس اندازهگیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، شاخص کیفی هوا در آبادان با ۱۰۴، آغاجاری با ۱۰۶، ملاثانی با ۱۴۶، شوشتر با ۱۰۹ و شوش با ۱۲۵ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای سنی حساس قرار گرفتند.
همچنین شاخص کیفی هوا در اهواز با ۳۳۱ و هویزه با ۴۳۴ میکرو گرم بر متر مکعب در وضع قهوهای و خطرناک قرار گرفت و در شهرهای ماهشهر، هندیجان، بهبهان، امیدیه، رامهرمز و اندیمشک در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی ثبت شد.
وضعیت هوا در شهرهای شادگان، رامشیر، هفتکل، باغملک، دزپارت، مسجدسلیمان، گتوند، لالی و دزفول در وضع زرد و قابل قبول پاک گزارش شده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.