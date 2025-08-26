به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولید تجهیزات طبی گفت: با استفاده از اسکن سه بعدی و مشاهده نتایج رادیولوژی و اخد شرح حال بیمار، مدل کمربند اصلاح هر نوع ناهنجاری ستون فقرات را با صرف حدود دو ساعت زمان در نرم افزار طراحی می‌شود.

داوود فرهمندی افزود: سپس طبق مدل، قالب تراش داده شده و ورق کشی و شبیه تن بیمار تولید و یک کمربند اصلاحی ساخته می‌شود.

وی اضافه کرد: ایران جزء معدود کشور‌هایی است که برای ساخت کمربند اصلاح ستون فقرات از این روش نوین استفاده می‌کند.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولید تجهیزات طبی گفت: به همت ۱۰ متخصص فنی، ماهانه ده‌ها از این کمربند تولید و به ۳۵۰ درمانگاه ارتوپد داخل کشور صادر می‌شود و در حال برنامه ریزی برای صادرات جهانی این محصول هستیم.

متخصص رشته ارتز و پروتز هم گفت: رفع ناهنجاری‌های ستون فقرات به روش غیر جراحی نهایت تا سن بلوغ امکان پذیر است.

میلاد خانجانی افزود: بسته به شدت ناهنجاری ستون فقرات و سن، بیمار از ۶ ماه تا یکسال باید از کمربند اصلاحی استفاده کند.