در دهه آخر صفر، ۱۱ هزار و ۷۳۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه هفت هزار و ۴۰۹ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف هم در شهر مشهد کشف و معدوم شد، افزود: در این مدت همچنین هیچ موردی ناشی از شیوع بیماری‌های ناشی از غذا گزارش نشد.

دکتر فرشید وفا با اشاره به نظارت‌های گسترده معاونت بهداشتی دانشگاه بر وضعیت اماکن تجمع و اسکان زائران، افزود: از ۲۳ مرداد تا دوم شهریورماه و همزمان با اجرای مأموریت ویژه دهه پایانی صفر، در مجموع هزار و ۷۲۲ مورد بازرسی از مراکز اقامتی و محل‌های اسکان زائران انجام شد که هزار و ۵۷۲ مورد آن مربوط به شهر مشهد بود.

وی ادامه داد: در همین مدت، تعداد بازرسی‌ها از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی به ۲۲ هزار و ۱۶۳ مورد در سطح دانشگاه و ۱۴ هزار و ۸۹ مورد در شهر مشهد رسید؛ همچنین پنج هزار و ۳۵ مورد بازرسی از موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی انجام شد که سهم شهر مشهد از این تعداد چهار هزار و ۱۱۲ مورد بود.

دکتر وفا با اشاره به بازرسی‌های بهداشتی دیگر در این ایام تصریح کرد: نظارت بر توزیع نذورات در مجموع سه هزار و ۸۵۰ مورد ثبت شد که سه هزار و ۱۸۳ مورد آن در شهر مشهد بود.

این مسئول ادامه داد: رسیدگی به ۶۴ مورد شکایت حضوری و تلفنی نیز از دیگر اقدامات بود که ۵۲ مورد آن مربوط به شهر مشهد بود.

او با اشاره به صدور ۴۵۷۸ مورد تذکر کتبی در سطح دانشگاه، تأکید کرد: امسال با تشدید نظارت‌های بهداشتی و اقدامات اورژانسی، سطح کنترل و پایش به مراتب بهتر از سال‌های قبل انجام شد.