سفر معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و‌مناطق محروم به آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و‌مناطق محروم به آذربایجان غربی سفر کرد.

عبدالکریم حسین زاده دقایقی قبل برای از طریق فرودگاه بین المللی شهید باکری ارومیه برای یک سفر دو روزه وارد ارومیه شد.

وی در این سفر ابتدا در ارومیه با حضور در روستای مرزی ممکان بصورت همزمان از ۲۰ طرح گاز رسانی روستایی به منطقه مرزی با ترکیه بهره برداری خواهد کرد برای این طرح‌ها بیش از ۱۷۹ میلیارد تومان هزینه شده است.

معاون رئیس جمهور در ارومیه به روستای قرالر آقا تقی هم خواهد رفت و‌در این روستا بطور همزمان ۱ هزار مسکن روستایی در مناطق مختلف استان را افتتاح خواهد کرد.

عبدالکریم حسین زاده در ادامه این سفر ایتدا در مهاباد با حضور در روستای سیچان بلاغی بطور همزمان ۵۰ کیلومتر راه روستایی را با اعتبار بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رساند و سپس در نقده از ۱۳ طرح بهذاشتی درمانی در روستا‌های مختلف این شهرستان با اعتبار بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بهره برداری خواهد کرد.

وی در ادامه از قطعه دوم محور نقده به پیرانشهر که ۶ کیلومتر طول دارد و برای اجرای آن ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه شده است بهره برداری خواهد کرد.

معاون رئیس جمهور به پیرانشهر هم سفر خواهد کرد ودر روستا‌ها و مناطق محروم اسن شهرستان مرزی ۳ طرح کارتون سازی، تولید کامپوزیت و مرکز حامع سلامت را به بهره برداری خواهند رساند برای این طرح‌ها ۳۴۰ میلیارد هزینه شده است.

آقای حسین زاده فردا هم در خوی ۱۲۳ طرح هادی روستایی و اسفالت معابر روستایی را با ۱۸۵ میلیار تومان هزینه در روستا‌های این شهرستان به بهره برداری خواهند رساند.

در خوی هم چنین با حضور معاون رئیس از مدرسه ۱۲ کلاسه علامه حلی هم بهره برداری خواهد شد.