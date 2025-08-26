به گزارش خبرگزرای صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاحات این گزارش جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:۱- در بند (۱) پس از عبارت «مصادیق آن» عبارت «بر مبنای امکان پایش، مراقبت، رهگیری و مهار فنی» اضافه می‌شود.۲- یک بند به عنوان بند (۸) به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود: «۸- کارگروه: کارگروه موضوع تبصره ماده (۳) این قانون».

در ماده (۲) عبارت «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» جایگزین عبارت «دستگاه‌ها و مراجع امنیتی» می‌شود.

در ماده (۳) اصلاحات زیر به عمل می‌آید:۱ – در صدر ماده واژه «مسؤولیت» حذف و عبارت «از طریق کارگروه» پس از عبارت «این قانون را» اضافه می‌شود.۲ – در صدر تبصره عبارت «کارگروه پهپاد‌های غیرنظامی با ریاست دبیر شورای امنیت کشور و» جایگزین عبارت «شورای امنیت کشور موظف است به منظور بهره‌مندی از نظرات کارشناسان دستگاه‌های مرتبط، کارگروه پهپاد‌های غیرنظامی را با مسؤولیت دبیر شورا» می‌شود.۳ – در انتهای تبصره عبارت «قرارگاه ثارالله (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (در موضوعات مرتبط با استان تهران) در چهارچوب وظایف و اختیارات مقرر در این قانون تشکیل می‌شود.» جایگزین عبارت «قرارگاه ثارالله (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل دهد.» می‌شود.

در ماده (۴) اصلاحات زیر به عمل می‌آید:۱- در صدر ماده عبارت «صدور مجوز ساخت و تولید انواع پهپاد غیرنظامی» جایگزین عبارت «موافقت اصولی برای ساخت و تولید صنعتی انواع پهپاد غیرنظامی و صدور مجوز تأسیس و پروانه بهره‌برداری» می‌شود.۲- در انتهای تبصره (۱) عبارت «کلیه احکام این ماده با رعایت مصوبات کارگروه موضوع تبصره ماده (۳) این قانون است.» حذف می‌شود.۳- در تبصره (۳) عبارت «کارگروه» جایگزین عبارت «شورای امنیت کشور» می‌شود. همچنین عبارت «مورد وثوق و امین سازمان» جایگزین عبارت «معتمد سازمان و اخذ استعلام امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» می‌شود.۴ – در تبصره (۵) عبارت «با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/ ۷/ ۱۳۷۲» بعد از عبارت «لازم‌الاجرا شدن این قانون» اضافه می‌شود و عبارت «پهپادی غیرنظامی موضوع تبصره ماده (۳) این قانون» حذف می‌شود.

در ماده (۵) اصلاحات زیر به عمل می‌آید:۱- در ابتدای ماده عبارت «با رعایت تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» بعد از عبارت «قطعات مربوط به آن» اضافه می‌شود.۲ – در انتهای ماده عبارت «و در چهارچوب مجوز کارگروه موضوع تبصره ماده (۳) این قانون» حذف و عبارت «مرتکب علاوه بر مصادره کالا متناسب با میزان جرم به یکی از مجازات‌های درجه سه یا چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به تشخیص قاضی محکوم می‌شود» جایگزین عبارت «متخلف علاوه بر ضبط کالا به حبس و جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.» می‌شود.

ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:ماده ۶ - سند رسمی مالکیت پهپاد‌های غیر نظامی مشتمل بر شماره شناسایی یکتا، مشخصات فنی اعم از رنگ، بدنه، موتور، تجهیزات جانبی و مشخصات هویتی مالک و نوع کاربری است. صدور سند رسمی مالکیت و تعیین شماره شناسایی یکتا پس از تأیید مشخصات فنی و نوع کاربری توسط سازمان براساس اطلاعات بارگذاری شده در سامانه سازمان، با رعایت مصادیق مصوب کارگروه برعهده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. تبصره - تعرفه هزینه‌های صدور سند مالکیت و سایر مجوز‌های موضوع این قانون با پیشنهاد کارگروه از طریق وزارت کشور به صورت سالانه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:ماده ۷- هرگونه تغییر در مشخصات فنی اعم از رنگ، بدنه، موتور و نوع کاربری و نصب تجهیزات جانبی در پهپاد‌های غیر نظامی صرفاً با کسب اجازه از فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درج در سند جدید با رعایت فرایند موضوع ماده (۶) این قانون امکانپذیر است. در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۱۲) این قانون خواهد بود.

در ماده (۹) مصوبه عبارت «با رعایت قانون تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۳» جایگزین عبارت «در چهارچوب مقررات مصوب کارگروه موضوع تبصره ماده (۳) این قانون» می‌شود.

در انتهای ماده (۱۰) مصوبه عبارت «به‌کارگیری و راهبری سامانه براساس دستورالعمل مصوب کارگروه موضوع تبصره ماده (۳) این قانون می‌باشد.» حذف می‌شود.

در ماده (۱۲) اصلاحات زیر به عمل می‌آید:۱- در صدر ماده واژه «مصادره» جایگزین واژه «ضبط» می‌شود.۲- در تبصره (۱) عبارت «با ارائه اسناد مثبته» حذف و متن زیر به انتهای آن اضافه می‌شود: «در صورتی که احراز شود دارنده پهپاد غیرنظامی به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، نسبت به درخواست سند رسمی مالکیت در مهلت سه ماهه مذکور اقدام نکرده است، مدت زمان معذوریت به مهلت مصرح در این تبصره اضافه می‌شود.» ۳- در تبصره (۲) عبارت «نسبت به شرایط مذکور در تبصره (۱) ماده (۴) این قانون» بعد از عبارت «عدم صلاحیت شخص دارنده پهپاد غیرنظامی» اضافه می‌شود. همچنین عبارت «در اولین فرصت ممکن و» بعد از عبارت «بهای آن را» اضافه می‌شود. ۴- عبارت زیر به انتهای تبصره (۲) الحاق می‌شود: «متقاضیانی که در مهلت قانونی نسبت به ثبت درخواست صدور سند مالکیت اقدام نموده‌اند تا زمان ابلاغ نتیجه رسیدگی به درخواست مشمول جرایم و مجازات این ماده نمی‌باشند. افراد فاقد صلاحیت می‌توانند پهپاد‌های خود را با تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح به افراد صلاحیت‌دار منتقل کنند». ۵- در تبصره (۳) عبارت «و تعیین تکلیف تقاضا» بعد از عبارت «صدور سند» اضافه می‌شود.

در ماده (۱۳) عبارت «مرحله اول» به عبارت «مرتبه اول» و واژه «ضبط» به واژه «مصادره» اصلاح و همچنین عبارت «که در سطح محلی و در محدوده معین توسط شورای امنیت کشور و در سطح ملی با اعلام شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود» بعد از عبارت «وضعیت امنیتی» اضافه می‌شود.

در ماده (۱۴) عبارت «و قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» حذف می‌شود.

در ماده (۱۷) عبارت «منجر به انهدام یا عدم قابلیت بهره‌برداری» بعد از عبارت «وقوع حادثه» اضافه و عبارت «گزارش‌های مفقودی و سرقت» به عبارت «گزارش‌های مفقودی، سرقت و یا وقوع حادثه» اصلاح می‌شود. همچنین عبارت «موجب توقیف سند مالکیت یا مجوز بهره‌برداری به مدت حداکثر شش ماه می‌شود.» به عبارت «حسب مورد موجب توقیف سند مالکیت و یا مجوز بهره‌برداری و مستوجب مجازات درجه ۷ یا ۸ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.» اصلاح می‌شود.

در ماده (۲۰) عبارت «مواد (۱۵) و (۱۶)» بعد از عبارت «درخصوص اجرای» اضافه می‌شود.

در ماده (۲۱)، واژه «توزیع» به عبارت «توزیع» اصلاح می‌شود.