به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل استاندار اردبیل گفت: سرعین باید به شهر هوشمند گردشگری و توریسم درمانی تبدیل و خدمات مجموعه‌های اقامتی، هتل‌ها و بوم‌گردی آن در سطح بین‌المللی ارائه شود.

مسعود امامی‌یگانه در آیین آغاز بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و طرح‌های اقتصادی شهرستان سرعین به مناسبت هفته دولت، اظهار کرد: در کشور‌های پیشرفته جذب مسافران به شکل هوشمند انجام می‌شود و باید با جذب آنلاین گردشگران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی، گردشگری هوشمند در سرعین عملیاتی شود.

وی با اشاره به جایگاه اردبیل در میان ۱۰ استان گردشگرپذیر کشور، افزود: با توجه به ویژگی‌های بی‌نظیر سرعین، توسعه این شهرستان نیازمند نگاه ملی است و در این راستا آموزش نیروی انسانی متخصص، استفاده از اعتبارات ملی و استانی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گردشگری ضروری است.

استاندار اردبیل تصریح کرد: برای رفع ترافیک به ویژه در ایام پر مسافر در سرعین باید چاره‌اندیشی شود و شورای شهر، فرمانداری و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل برای رفع آلودگی فضای فیزیکی در حوزه‌های گردشگری برنامه‌ریزی کنند.

امامی‌یگانه با بیان اینکه ۴۹ درصد ارزش افزوده استان در حوزه گردشگری و خدمات است، گفت: مجتمع گردشگری سرعین با اعتباری افزون بر ۲۰۰ میلیارد تومان و ۲۴ طرح اقتصادی دیگر در حال اجرا است که برخی از آنها بالای ۶۰ درصد پیشرفت دارند و در مجموع برای ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

وی همچنین از اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی شامل بهسازی جاده‌ها، تقاطع غیرهمسطح کمربندی، تأمین زمین فرهنگسرا، ساختمان‌های دولت و پروژه‌های مدرسه‌سازی با مشارکت خیران خبر داد و خاطرنشان کرد: همچنین احداث پارک آبی، پارک جنگلی ۳۰ هکتاری، دهکده توریستی، مجتمع تجاری باغمیشه، فاز‌های دوم و سوم پل معلق و هتل پنج ستاره تأمین اجتماعی سرعین از جمله طرح‌های گردشگری در دست اجرا است.

استاندار اردبیل به مدیریت مطلوب شرایط استان اردبیل در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و ادامه داد: در این مدت ۱۸ نشست قرارگاه اقتصادی برگزار شد و در حالی که جمعیت استان با ورود مسافران افزایش یافته بود، کمترین نارضایتی گزارش نشد و وزارت کشور از اردبیل تقدیر کرد.

امامی‌یگانه همچنین مساجد را محور شورای پیشرفت محلات عنوان کرده و خواستار مشارکت همگانی در تحقق این رویکرد شد.