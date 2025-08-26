پخش زنده
به مناسبت درگذشت «رضا سوختهسرایی» و فرارسیدن روز کشتی، مدالهای اهدایی این پیشکسوت کشتی ایران در موزه رضوی معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، رئیس سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، درگذشت رضا سوختهسرایی را در شامگاه یکشنبه، دوم شهریورماه، همزمان با سالروز شهادت حضرت رضا (ع)، به خانواده این پهلوان خوشنام، جامعه کشتی و ملت ورزشدوست ایران، تسلیت گفت.
حجتالاسلام والمسلمین سیدجلال حسینی گفت: این کشتیگیر سنگین وزن ایران، هفت مدال ارزشمند خود را به نشانه عرض ارادت به پیشگاه امام رضا (ع)، در سال ۱۳۹۳ به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرده بود که در بخش مدالها، در معرض دید زائران و مجاوران قرار دارد.
او ادامه داد: این مدالهای اهدایی شامل «مدال نقره کشتی مسابقات المپیک آسیایی ایران- ۱۹۷۴»، «مدال طلای کشتی مسابقات المپیک آسیایی هندوستان -۱۹۸۲»، «مدال طلای کشتی مسابقات المپیک آسیایی کره جنوبی- ۱۹۸۶» و «مدال طلای کشتی مسابقات المپیک آسیایی پکن چین- ۱۹۹۰»، میشود.
این مسئول افزود: همچنین میتوان به مدالهای «مدال طلای مسابقات جام جهانی تولیدو آمریکا -۱۹۷۶»، «مدال نقره کشتی مسابقات قهرمانی جهان مکزیک- ۱۹۷۸» و «مدال نقره کشتی مسابقات قهرمانی جهان یوگسلاوی-۱۹۸۱» اشاره کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی تصریح کرد: در کنار این مدالهای اهدایی زندهیاد سوختهسرایی، لوح تقدیر وی با عنوان «لوح تقدیر قهرمان جهان و پهلوان سه ساله کشور از فدراسیون کشتی پهلوانی و ورزش باستانی و زورخانهای»، نیز در ویترین ویژه نمایش آثار اهدایی کشتیگیران قهرمان ایران در بخش مدال موزه رضوی به چشم میخورد.
علاقهمندان میتوانند همهروزه از ساعت ۸ تا ۱۷:۴۵، از مجموعه آثار اهدایی کشتیگیران کشور بهویژه زندهیاد سوختهسرایی در طبقه دوم موزه رضوی (موزه مرکزی) حرم مطهر واقع در صحن کوثر، بازدید کنند.
رضا سوختهسرایی متولد ۱۱ بهمن ۱۳۲۸ در دارکلاته رامیان در استان گلستان و از معدود کشتی گیران تاریخ ایران بود که در هر دو رشته آزاد و فرنگی، صاحب مدال شد.
وی همچنین در کشتی پهلوانی تبحر داشت و یک دوره بهعنوان پهلوان پایتخت، انتخاب شد.
این قهرمان نامدار پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری، شامگاه یکشنبه، دوم شهریورماه در سن ۷۶ سالگی، دارفانی را وداع گفت.