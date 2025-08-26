استاندار خوزستان از آغاز رهاسازی آب برای احیای نخیلات شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سید محمدرضا موال زاده گفت: رهاسازی آب برای حمایت و در راستای مقابله با چالش‌های کم‌آبی و حفظ تولیدات کشاورزی این مناطق از نخیلات شهرستان‌های شادگان، آبادان و خرمشهر آغاز شد.

او با انتقاد از توزیع ناعادلانه آب در استان افزود: چالش اصلی ما این است که در زمان رهاسازی آب، شهرستان‌های بالادستی بخش عمده آب را مصرف می‌کنند و سهم کافی به پایین‌دست نمی‌رسد.

استاندار خوزستان به شرایط سخت اقلیمی، گرمای شدید، تبخیر بالا و کاهش بارندگی اشاره کرد و خواستار آمادگی برای بدترین سناریو‌های اقلیمی شد.

موالی‌زاده بر ضرورت همکاری مستمر بین کشاورزان، دستگاه‌های اجرایی مانند جهاد کشاورزی و آب و برق و دانشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: این همکاری می‌تواند تحولات اساسی در مدل آبیاری، الگوی کشت و بهره‌وری ایجاد کند.