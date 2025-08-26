پخش زنده
جوانان هلالاحمر خراسان جنوبی به ۱۱ هزار و ۲۰۰ نفر زائر در طرح قدم به قدم در مسیر بهشت در مشهد مقدس خدمت رسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون جوانان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: همزمان با ایام زیارت بارگاه منور رضوی، ۸۰ نفر از جوانان داوطلب استان در قالب طرح ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» به مدت ۶ روز به زائران امام رضا (ع) خدماترسانی کردند.
صحرایی افزود: در این مدت بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ نفر از زائران از خدمات جوانان هلالاحمر خراسان جنوبی بهرهمند شدند که بخش قابل توجهی از این خدمات شامل ویلچررانی از میدان شهدا تا حرم مطهر رضوی برای زائران سالمند و افراد دارای محدودیت حرکتی بود.
معاون جوانان جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی با بیان اینکه این طرح یکی از شاخصترین برنامههای داوطلبانه جوانان در سطح کشور است، گفت: حضور جوانان استان در مشهد مقدس جلوهای از ایثار و همدلی را به نمایش گذاشت و نشان داد نسل جوان با روحیهای سرشار از خدمت، آماده یاریرسانی به زائران است.
به گفته وی خدمات جوانان در این طرح تنها به ویلچررانی محدود نبوده و راهنمایی زائران، امدادرسانیهای اولیه، همراهی با خانوادهها و کمک به نظم و امنیت روانی جمعیت از جمله اقدامات دیگری بود که توسط جوانان داوطلب صورت گرفت.
صحرایی افزود: اجرای چنین طرحهایی علاوه بر خدمترسانی به زائران، زمینه ارتقای روحیه مسئولیتپذیری و فرهنگ کار گروهی را در میان جوانان فراهم میکند و سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای آینده کشور خواهد بود.