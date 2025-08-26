مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد: در ۵ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، صدور حدود ۲.۵ برابری آرای پرونده‌های تعیین تکلیف را شاهد هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهدی اقبال گفت: با پیگیری‌های مجدانه رئیس کل دادگستری و شورای حفظ حقوق بیت المال در ۵ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، صدور حدود ۲.۵برابری آرای پرونده‌های تعیین تکلیف را شاهد هستیم.

مهدی اقبال با بیان اینکه در حال حاضر ۱۶هیأت قانون تعیین تکلیف در استان یزد فعالیت دارند، افزود: اعضای این هیأت شامل یک قاضی، رئیس اداره ثبت اسناد و در صورت نیاز، رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی و قائم مقام آنان خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در ۵ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، تعداد ۳۵۴۶ پرونده قانون تعیین تکلیف منجر به صدور رأی شده که در سال جاری به ۹۵۴۶فقره افزایش یافته است.