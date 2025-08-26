پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر گفت: امسال حدود ۶ هزار شغل برای مددجویان این نهاد ایجاد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرید محبی اظهار داشت: این نهاد بیش از ۳۴ هزار خانوار (بیش از ۶۵ هزار نفر) را تحت حمایت دارد.
وی افزود: همچنین نزدیک به ۲۱ هزار زن سرپرست خانوار و حدود ۲۴ هزار سالمند تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی بوشهر هستند.
محبی ادامه داد: هدفگذاری امسال ایجاد حدود ۶ هزار شغل برای مددجویان و اجرای هزار و ۵۰۰ پنل خورشیدی است. تفاهمنامههای آموزشی با سازمان فنیوحرفهای نیز برای ارتقای مهارت جامعه هدف امضا شده است.
وی بیان کرد: با همکاری بنیاد مسکن و بسیج سازندگی، بیش از هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک استان ساخته یا بهسازی میشود. این طرحها با منابع دولتی، امدادی و کمک خیرین تأمین مالی میشوند.
محبی گفت: در توزیع مسکنهای جدید، اولویت با خانوادههای محروم، زنان سرپرست، سالمندان و بیماران صعبالعلاج است. همچنین، خدمات بهداشتی و درمانی به نیازمندان و بیماران خاص با تأمین منابع لازم ارائه خواهد شد.