به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: این هنرستان‌ها در رشته‌های نمایش و سینما (مختص هنرستان دخترانه) گرافیک و موسیقی (مختص هنرستان پسرانه) و برای پایه دهم در سال جاری هنرجو پذیرش دارد.

فرخنده جلالی ارتقای سطح علمی هنرمندان، فراهم ساختن امکان ادامه تحصیل و ورود به بازار کار هنرجویان را از جمله اهداف راه اندازی این هنرستان عنوان کرد.

وی افزود: هنرستان دخترانه و پسرانه هنر‌های زیبای بندرعباس از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشارکت اداره کل آموزش و پرورش استان راه اندازی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: در این هنرستان‌ها تنها اخذ مدرک ملاک نیست، بلکه اصل موضوع و محور آموزش ها، شایستگی و کسب مهارت است.

جلالی افزود: متقاضیان برای نام نویسی در هنرستان دخترانه هنر‌های زیبای بندرعباس روز‌های دوشنبه و چهارشنبه از ساعت هشت تا ۱۲ به آدرس، بولوار آیت الله غفاری، فرهنگسرای طوبی، سرای هنر مراجعه کنند.

وی گفت: متقاضیان برای نام نویسی در هنرستان هنر‌های زیبای پسرانه بندرعباس نیز می‌توانند به آدرس شهرک سجادیه، خیابان فرهنگ و هنر، هنرستان پسرانه مراجعه یا با شماره تلفن‌های ۰۹۱۷۳۶۹۹۴۵۰ _ ۰۷۶۳۳۷۵۸۳۹۸ تماس بگیرند.