تیم والیبال ایران در پنجمین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی کمتر از ۲۱ سال جهان موفق به شکست لهستان شد تا به عنوان تیم صدرنشین گروه دوم به مرحله حذفی صعود کند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین روز مرحله مقدماتی بیست‌وسومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان کمتر از ۲۱ سال جهان امروز (سه شنبه چهارم شهریور) با برگزاری ۱۲ دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری می‌شود.

تیم والیبال ایران که در چهار دیدار قبلی خود موفق به شکست قزاقستان، پورتوریکو، کره‌جنوبی و کانادا شده بود، از ساعت ۶:۳۰ دقیقه امروز در سالن شماره دو مسابقات به مصاف لهستان رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد.

شاگردان غلامرضا مومنی مقدم در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسیدند، اما در ست دوم نتیجه را ۲۵ بر ۱۹ به حریف قدرتمند خود واگذار کردند تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

در ست سوم تیم ایران بار دیگر اقتدار خود را در بازی به رخ حریف کشید و ۲۵ بر ۱۷ به پیروزی رسید تا تنها یک گام تا شکست لهستان و صدرنشینی در گروه خود فاصله داشته باشد.

ملی‌پوشان والیبال ایران در ست چهارم نیز ۲۵ بر ۱۹ فاتح میدان شدند تا با پنج برد متوالی و کسب ۱۴ امتیاز به عنوان صدرنشین گروه دوم مسابقات راهی مرحله حذفی شوند.

تیم والیبال کشورمان این دیدار را با ترکیب آرمین قلیچ نیازی، پویا آریاخواه، آرین محمودی نژاد، طا‌ها بهبودنیا، عمران گوک جیلی، سیدمتین حسینی و سیدمرتضی طباطبایی (لیبرو) آغاز کرد.

عماد کاکاوند و محمدمانی علیخانی دیگر بازیکنان ایران در این مسابقه بودند که با نظر سرمربی وارد زمین شدند. علی ممبینی، شایان محرابی و مرتضی نریمانی نیز دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال جوانان ایران در این رقابت‌ها هستند.

داورانی از مکزیک و ژاپن قضاوت دیدار ایران و لهستان را برعهده داشتند که به مدت ۱۲۲ دقیقه طول کشید.

سید متین حسینی با کسب ۱۷ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و لهستان را به دست آورد. پویا آریاخواه نیز ۱۴ امتیاز برای تیم ایران به دست آورد.

حسین شریفی به عنوان سرپرست، غلامرضا مومنی مقدم (سرمربی)، محمد حسین نجاتی، محمد منصوری و نوید مشجری (مربیان)، خسرو مصلح آبادی فراهانی (مشاور فنی)، حسین کرد فیروزجابی (فیزیوتراپ)، محمود محمدی (ماساژور)، مهدی حسن زاده (بدنساز) و سائد جدیدالاسلام (آنالیزور) نیز کادر فنی تیم ملی جوانان در این مسابقات هستند.

تیم والیبال ایران روز چهارشنبه پنجم شهریور در مرحله حذفی این دیدار‌ها به مصاف تیم چهارم گروه D می‌رود که حریف ملی پوشان جوان کشورمان در پایان مرحله مقدماتی مشخص خواهد شد.