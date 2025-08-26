سعید فکاری، کوهنورد خرمشهری موفق به فتح یکی از سخت‌ترین قله‌های جهان در مرز کشور‌های گرجستان و روسیه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سعید فکاری کوهنورد جوان خرمشهری به همراه جمعی از کوهنوردان از استان‌های مختلف کشور موفق شد قله کازبک در منطقه قفقاز را فتح کند.

فکاری این صعود بزرگ را به شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تقدیم کرده و گفت: این حرکت به مثابه ادای دین به یاد و خاطره شهدای عزیز این جنگ است و پیام‌آور امید، مقاومت و ایستادگی در برابر سختی‌ها برای نسل‌های آینده می‌باشد.

این صعود در شرایط زمستانی و در ارتفاع ۵ هزار و ۴۷ متری انجام شد. فکاری و تیم همراه پس از چهار روز پیمایش، با عبور از مسیر‌های یخ‌زده، شیب‌های تند و حفره‌های یخی، به قله دست یافتند.

قله کازبک که دامنه آن در گرجستان و بخش‌های مرتفع آن در خاک روسیه قرار دارد، از قلل شاخص و سخت‌گذر منطقه قفقاز به شمار می‌رود.