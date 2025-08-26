پخش زنده
کادر فنی تیم ملی فوتسال دختران نوجوان کشورمان از برگزاری دیدار دوستانه با تیم فوتسال امید تهران خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتسال کمتر از ۱۷ سال دختران که از اول شهریورماه ماه در اردوی آماده سازی خود به سر میبرد، ۶ شهریور در یک دیدار درون اردویی به مصاف تیم امید تهران میرود.
این بازی ساعت ۹ صبح در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال برگزار میشود.
ملیپوشان خود را برای حضور در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان که از ۲۷ مهر تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار میشود، آماده میکنند.