به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فهیمه محمدزمانی ، معاون ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با اشاره به سابقه شکل‌گیری این ستاد گفت: از سال ۱۳۹۲ که ستاد صنایع خلاق تأسیس شد، یکی از ویژگی‌های برجسته این حوزه، تمرکززدایی خودجوش بوده؛چراکه بیشترین ظرفیت صنایع خلاق در شهرستان‌ها قرار دارد و برخلاف سایر حوزه‌ها، نیاز به تمرکز در تهران ندارد.

همکاری گسترده با پارک‌های علم و فناوری

وی با بیان اینکه معاونت علمی ساختار متمرکز در تهران دارد و فاقد اداره کل در شهرستان‌هاست، افزود: به همین دلیل برای بهره‌برداری از ظرفیت استان‌ها، همکاری گسترده‌ای با پارک‌های علم و فناوری شکل گرفت. بسیاری از پارک‌ها با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های خود، زون‌ها و مراکز تخصصی در حوزه صنایع خلاق ایجاد کرده‌اند و حتی برخی دفاتر و پروژه‌های مشترک با معاونت راه‌اندازی شده است.

طراحی ابزارهای حمایتی برای جذب و نگهداشت بانوان

معاون ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق با تأکید بر اهمیت حضور زنان در این حوزه اظهار کرد: برنامه مشخصی برای حوزه زنان به‌طور مستقل طراحی نشده بود، اما در پارامترهای ارزیابی شرکت‌ها، شاخص‌هایی برای تقویت مشارکت بانوان در نظر گرفته‌ایم. به‌عنوان نمونه، در شرایطی که شرکتی بانوان کمتری را جذب کرده یا امکان مهاجرت زنان از آن بالاست، مشوق‌هایی مثل افزایش حمایت‌های مالی یا تمدید بازپرداخت تسهیلات را منوط به جذب یا حفظ نیروهای زن متخصص در همان شهر کرده‌ایم.

سیاست‌های تشویقی برای تقویت مدیریت زنان

محمدزمانی افزود: از جمله سیاست‌های طراحی‌شده این است که شرکت‌ها در صورت حضور بانوان در ترکیب هیئت‌مدیره یا مدیریت عامل، امتیاز بیشتری دریافت کنند. این ابزارها کمک می‌کند که حضور زنان در شرکت‌ها پایدار بماند و نرخ خروج آنان از مشاغل کاهش یابد.

مهاجرت در صنایع خلاق؛ بیشتر ماهیت شهری دارد

وی در توضیح موضوع مهاجرت زنان فعال در صنایع خلاق گفت: منظور ما از مهاجرت، عمدتاً مهاجرت درون‌استانی یا شهری است، یعنی خروج زنان از شهرهای کوچک و شهرستان‌ها به سمت کلان‌شهرها. علت اصلی این موضوع نامناسب بودن فضای کاری در برخی شهرستان‌هاست. سیاست‌های حمایتی ما تلاش دارد شرایطی فراهم شود که بانوان بتوانند در همان شهر محل سکونت خود فعالیت کنند و ناچار به مهاجرت به کلان‌شهرها نباشند.