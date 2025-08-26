به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، با تأکید بر اهمیت رسالت‌های آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش بزرگترین وزارتخانه است و برای دستیابی به اهداف متعالی این وزارتخانه، بازنگری در سه حوزه ساختار، رویکرد و عملکرد ضروری است.

وی اظهار داشت: ماموریت‌های آموزش و پرورش در سه حوزه آموزش، پرورش و مهارت تعریف می‌شود و لازم است برای رشد و موفقیت در این عرصه‌ها بازنگری جدی صورت گیرد.

امام جمعه کرمان با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی، افزود: بسته‌های آموزشی و مهارتی متعددی در آموزش و پرورش ارائه می‌شود، اما خروجی آن‌ها متناسب با اهداف تعیین‌شده نیست، برای تحقق اهداف، باید در سه محور تجدید نظر کنیم: نخست ساختار که از خود وزارتخانه باید آغاز شود تا اهداف آموزش و پرورش با حوزه عملیات همخوانی پیدا کند؛ دوم رویکرد که به سیاست‌های وزارتخانه بازمی‌گردد و سوم عملکرد که باید در حوزه آموزش، مهارت و پرورش به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

علیدادی سلیمانی تصریح کرد: آموزش و پرورش نهادی است که مردم می توانند به خوبی در آن مشارکت کنند، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی اداره می‌شود و وزیر آن با رأی اعتماد مجلس انتخاب می‌ شود بنابراین ضروری است در کانون‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، هماهنگی و نزدیکی بیشتری صورت بگیرد تا نقاط ضعف برطرف شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تقویت سه محور ساختار، رویکرد و مهارت، می‌توان آموزش و پرورش را در مسیر پیشرفت قرار داد و استان کرمان را به یکی از استان‌های پیشرو در عرصه تعلیم و تربیت تبدیل کرد.