۹۰ هزار گردشگر از غار آبی تاریخی سهولان شهرستان مهاباد بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد گفت: امسال ۹۰ هزار گردشگر داخلی و خارجی از اثر طبیعی ملی غار سهولان این شهرستان دیدن کردند.
فاروق سلیمانی، با بیان اینکه سازمان محیط زیست برنامه مدیریت جامع این اثر ملی- طبیعی را با همکاری دانشگاه ارومیه تدوین کرده است، افزود: در این مدیریت جامع، چشماندازها، و ظرفیتهای گردشگری سهولان، بدون تخریب و آسیب به این اثر ملی- طبیعی تدوین شده است که پس از تکمیل و رفع نواقص آن اجرایی میشود.
سلیمانی اظهارکرد: غارها علاوه بر ارزشهای زمین شناختی، باستان شناسی و فرهنگی، به عنوان زیستگاههای بسیارحساس و منحصر بهفرد گروههای مهمی از حیات وحش از جمله خفاشها و کبوترها به شمار میرود که نقش کلیدی در اکوسیستم بیرون غار از جمله تعدیل جمعیت حشرات، دفع آفات و گردهافشانی گونههای گیاهی دارند.
وی، از همراهی و همکاری جوامع محلی در زمینه حفاظت از غار سهولان و محوطه بیرونی آن قدردانی کرد و افزود: هم اکنون در راستای بهرهبرداری و درآمدزایی از آن ۱۳ قایق پارویی به همراه شش نفر نجاتغریق و غواص برای بازدید گردشگران در این غار مستقر بوده و خدمات لازم را به آنها ارائه میکنند.
سلیمانی یادآورشد: سال گذشته در مجموع بیش از ۲۰۰ هزار گردشگر داخلی و خارجی از این اثر طبیعی دیدن کرده بودند.
غار آبی سهولان در مهاباد به عنوان دومین غار آبی و از دیدنیترین غارهای کشور یکی از جاذبههای منحصربفرد تاریخی و تفریحی آذربایجانغربی است که نظر هر گردشگر و بازدید کنندهای به عظمت و زیبایی آن جلب میشود و هر سال گردشگران و بازدیدکنندگان بسیاری برای دیدن این مکان زیبا به این منطقه سفر کرده و از جاذبههای شگفت انگیز غار بازدید میکنند.