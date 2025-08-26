به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل آموزش و پرورش استان نبود سرویس مدارس در شهر یاسوج را یکی از عوامل مهم بروز معضل ترافیک در این شهر دانست و گفت: نبود سرویس مدارس در چند سال اخیر در شهر یاسوج موجب ترافیک سنگین در سطح این شهر شده است.

ایوب رضایی افزود: طبق آئین نامه وزارت کشور سرویس مدارس به شهرداری‌ها واگذار شده و مدارس حق عقد قرارداد با خودرو‌های شخصی را ندارند.

رئیس سازمان مدیریت و حمل و نقل شهرداری یاسوج هم گفت: نام نویسی دانش آموزان برای سرویس مدارس در یاسوج از اول شهریور ماه جاری در سامانه سپند شروع شده و تا ۱۵ شهریور ادامه دارد.

رضایی با بیان اینکه سازمان مدیریت و حمل و نقل شهرداری یاسوج در خصوص تامین سرویس مدارس با ۵ شرکت قرارداد بسته است افزود: کار استعلام رانندگان خودرو‌های این شرکت‌ها نیز انجام شده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۲ هزار دانش آموز در سامانه سرویس مدارس در یاسوج ثبت نام کردند اضافه کرد: انتظار داریم که آموزش و پرورش و راهنمایی و رانندگی برای راه اندازی این سرویس‌ها همکاری کنند.